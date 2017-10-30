دربندسر گزینه اصلی میزبانی اسکی قهرمانی آلپاین بزرگسالان آسیا

به گزارش خبرنگار مهر، کمی بعد از رقابتهای المپیک زمستانی و در اواخر سال ۹۶ اسکی ایران میزبان رقابتهای قهرمانی آلپاین بزرگسالان آسیاست. مسابقاتی که پیش از این هم برگزاری آن در رده سنی جوانان را تجربه کرده است.

این رقابتها یکی از فرصت های خوب اسکی ایران برای استفاده از شرایط میزبانی و قهرمانی در میان مدعیان آسیایی از جمله ژاپن، کره و قزاقستان است. در حالی که پیش از این نام چند گزینه دربندسر، دیزین و شمشک به عنوان پیست‌های کاندیدا برای این میزبانی شنیده می شد حالا نام پیست بین المللی دربندسر به عنوان میزبان این رویداد آسیایی در تقویم فدراسیون جهانی ثبت شده است. هرچند پیگیری های خبرنگار مهر به این نتیجه ختم شد که هنوز هیچ چیز قطعی نیست.

در حالی که از همین حالا و با تجربه سال گذشته می توان نگران برف پیست بود دغدغه هایی همچون جذب اسپانسر، محل اقامت تیم ها و نحوه برگزاری را هم باید به آن اضافه کرد. البته حضور افراد متخصص و فنی در فدراسیون عبدی افتخاری می تواند تا حد زیادی از این نگرانی ها بکاهد. هرچند به نظر می رسد روند آمادگی برای این میزبانی همچنان با کندی در حال پیگیری است.

میزبانی اسکی قهرمانی آلپاین بزرگسالان آسیا سال گذشته در چهاردهمین جلسه کنفدراسیون اسکی آسیا در مکزیک که هم‌زمان با پنجاهمین دوره کنگره جهانی اسکی برگزار شد به ایران رسید و حالا فدراسیون اسکی که با بدهکاری های زیادی هم روبه روست باید با در نظرگرفتن همه جوانب به خوبی از عهده این میزبانی بزرگ برآید تا فدراسیون جهانی(فیز) در تخصیص کمک های خود به کشورهای در حال توسعه ایران را هم در لیست کشورهای اولویت دار قرار دهد.