مجله مهر: جنگ به همه چیز رنگ تلخی می زند. ترس به بار می آورد، مادرها لالایی هایشان را از یاد می برند، پدرها به جای دردانه هایشان باید تفنگ هایشان را به آغوش بکشند و بچه ها بچگی کردن هایشان را فراموش می کنند. سیاهی جنگ انقدر سنگین هست که سایه بیندازد به همه بازی ها، قصه ها و شعرهای کودکانه، به همه افسانه ها و داستانهایی که میتواند برایشان از صلح بگوید و به رویاهای وحشت زده شان رنگ و نور بپاشد.

خیال کودکانه بچه های افغانستانی سالهای سال است که زخمی جنگی است که انگار در دنیا سر تمام شدن ندارد. اما با همه اینها «صابر حسینی» این روزها آرزویش رساندن کتاب به کودکان افغانستان است. او از دوچرخه اش کتابخانه سیاری ساخته که بین شهرها و روستاهای محروم چرخ می زند. تا برای بچه ها از صلح بگوید و قصه های فراموش شده را با کتاب از زیر گرد و غبار جنگ بیرون بکشد. کتابخانه سیار آقای حسینی این روزها دلخوشی کوچک بچه های افغانستانی است.