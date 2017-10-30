خارگ شاهرگ اقتصادی کشور است/ توسعه علوم دریایی در جزیره

علی اکبر ولایتی در حاشیه حضور در جزیره خارگ و بازدید از دانشگاه آزاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در دوران دفاع مقدس یکی از اهداف بسیار مهم و حساس هواپیماهای عراقی جزیره خارگ بود و همیشه دلهره ما این بود که خارگ را از حیز انتفاع بیاندازند.

وی اضافه کرد: با تمهیدات صورت گرفته با پدافندی که داشتیم از جمله تعدادی توپ و موشک در اطراف خارگ و با دفاع ضد هوایی اقداماتی را انجام دادیم و خوشبختانه این تلاش‌ها باعث شد هیچ‌وقت صادرات نفت ما قطع نشود.

مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: جزیره خارگ به خاطر اینکه تنها نقطه صادرات نفت خام کشور بوده از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بود. همه می‌دانستیم که اینجا رگ حیات جمهوری اسلامی است؛ بخش اعظم نفت خام کشور یعنی بیش از ۹۰ درصد آن از اینجا صادر می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون نیز با توجه به اهمیت بالای صادرات نفت، تلاش شده تا نفت از طریق خطوط لوله به آن طرف تنگه هرمز منتقل شود و دو پایانه برای صادرات نفت داشته باشیم که اگر تنگه هرمز بسته شد، خللی در صادرات نفت ما ایجاد نشود.

ولایتی در بخش دیگری از سخنان خود به راه‌اندازی رشته‌های علوم دریایی در دانشگاه خارگ اشاره کرد و افزود: دانشگاه دریایی خارگ بسیار مهم است و شاهد ایجاد رشته‌های دانشگاهی خاصی در این دانشگاه هستیم.

وی اضافه کرد: دانشگاه خارگ از افتخارات دانشگاه آزاد است که در زمینه آموزش و تامین ملاحان و ملوان‌های مورد نیاز کشور فعالیت می‌کند و بسیار کار خوبی است؛ به رئیس دانشگاه هم گفتم که خدمات مورد نیاز کشتی‌رانی و صنعت نفت در این دانشگاه توسعه یابد تا خدمات بیشتری داشته باشیم.