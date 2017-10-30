علی ورودی در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به گلایه اولیای دانشآموزی در خصوص ترغیب برخی معلمان به استفاده از کلاسهای خصوصی تصریح کرد: ثبتنام در کلاسهای خصوصی اجباری ندارد و به انتخاب خود دانشآموز انجام میشود.
وی افزود: اینکه معلم و یا مدرسهای دانشآموزی را برای شرکت در کلاس خصوصی ترغیب کند، تاکنون گزارش نشده اما در صورتی که موردی گزارش شود حتماً با فرد متخلف برخورد خواهد شد.
معاون متوسطه آموزشوپرورش استان با اذعان به اینکه برخی مدارس، کلاسهای فوقبرنامه برگزار میکنند، اضافه کرد: این کلاسها در چارچوب آموزشهای مدرسه و با هدف تقویت علمی دانشآموز است.
ورودی متذکر شد: در مقابل اینکه خارج از مدرسه دانشآموزی تشویق و یا مجبور به شرکت در کلاس خصوصی شود، مورد قبول نیست.
وی با بیان اینکه ۳۲۰ آموزشگاه علمی در استان فعال هستند، ادامه داد: با این وجود موردی از اجبار جهت شرکت در کلاسهای خصوصی مطرح نشده است.
معاون متوسطه آموزشوپرورش استان با اشاره به اینکه مشارکت اولیا در امور تحصیلی دانشآموزان رو به افزایش است، اضافه کرد: انتظار میرود این مشارکت کمک حال پیشبرد برنامههای آموزشی مدارس باشد.
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