بازگشت افراد بدون ویزا از مرز مهران/ درخواست برای حذف ویزای عراق

خبرگزاری مهر-گروه استان ها: مجتبی کاور: در سالهای گذشته خیلی از زائران برای عزیمت به عتبات عالیات و کربلا در ایام اربعین، مرز مهران را انتخاب کردند به طوری که بیش از ۵۰درصد تردد ها به کشور عراق از این مرز صورت گرفت و همین امر سبب شد که مسئولان برای توسعه زیر ساخت های شهر مهران اقدماتی در دستور کار خود داشته باشند.

یکی از مهمترین مباحثی که در دستور کار کشور عراق و ایران در ایام اربعین قرار می گیرد جلوگیری از ورود افراد بدون پاسپوت و ویزا است، ولی حجم بالای جمعیت و نامناسب بودن زیر ساخت های کشور عراق سبب شد که افرادی بدون داشتن روادید قانونی وبدون توجه به هشداری های امنیتی وارد مرز شوند.

با این شرایط مسئولان کشوری وحتی استانی امسال برای کنترل ورود افراد که قصد دارند به صورت غیرمجاز به پایانه مرزی مهران مراجعه کنند، لایه‌های کنترلی برای مدارک زائرین در مرز مهران ایجاد کنند تا شاهد اخلالی که سال گذشته برای چندساعتی در مرز مهران بوجود آمد، در اربعین سال جاری اتفاق نیفتد.

اما آنچه که در پایانه مرزی مهران در حال اتفاق است ازدحام افراد بدون ویزا است که تجمع آنها می تواند هشدار جدی برای مسئولان باشد چرا که اکثر آنها بر این باور هستند که همچون سالهای گذشته می توانند بدون روادید وارکشور عراق شوند این در حالی است که در بین این افراد زنان وکودکان نیز وجود دارند که بدون غذا و مکان در پایانه مرزی مهران سرگردان هستند در این راستا گفتگویی با آنها داشیم.

سرگردانی زائران بدون ویزا در مهران

یکی از افراد بدون ویزا که ساکن استان البرز است گفت: عدم تمکن مالی و نداشتن شغل سبب شده که بدون ویزا به مهران مراجعه کنم.

وی اظهار داشت: خیلی از مردم کشور ما دوست دارند به کربلا راهی شوند ولی بالا بودن هزینه ویزا سبب شده این امر محقق نشود و انتظار داریم مسئولین برای حذف ویزا کشور عراق اقدم کنند.

محمد عمادی یکی دیگر از زوار در پایانه مرزی مهران گفت: خودم وهمسرم داری ویزا هستیم ولی به خاطر نداشتن ویزا برای فرزند دوساله ام موفق به خروج از کشور نشده ام.

این زائر با اشاره به بالا بودن هزینه ویزا گفت: مشکلات مالی باعث شده نتوانم برای فرزندم ویزا تهیه کنم والان ۳روز در پایانه مرزی مهران معطل شده ام.

برگشت ۵۰۰ زائر به شهرهای محل سکونت

مجید زرگوشی معاون سیاسی فرمانداری مهران در گفتگو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: متاسفانه به رغم همه هشدارهای پلیس و مسئولان کشوری و استانی، بازهم شاهد حضور افراد بدون ویزا در مرز مهران هستیم.

وی گفت: از پل زائر تا پایانه مرزی مهران گیت هایی برای کنترل مدارک زائران پیش بینی شده است و تاکنون نیز بیش از ۵۰۰ زائر بدون ویزا به شهرهای خود برگشت داده شده اند.

وی افزود: حضور زائران بدون ویزا باعث اختلا ل در کار خدمات رسانی می شود.

زرگوشی با اشاره به اینکه از زائران تقاضا داریم حتما به داشتن ویزا و گذرنامه معتبر توجه داشته باشند، افزود: هم اکنون تردد در پایانه مرزی مهران روان و با سهولت انجام می شود.

وی تصریح کرد: هیچ مشکلی بابت خدمات رسانی به زوار وجود دارند و تمامی امکانات در شهر و پایانه مرزی مهران فراهم شده است.

ملاک خروج از پایانه مرزی مهران گذرنامه و روادید معتبر است

سرهنگ حسن کاظمی جانشین انتظامی استان ایلام نیز دیشب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افرادی که ویزا و گذرنامه معتبر ندارند به مرز مراجعه نکنند چرا که پلیس از خروج آن ها جلوگیری خواهد کرد.

وی افزود: ما برای کنترل زائران غیر مجاز چند لایه کنترلی در شهر ایلام تشکیل داده ایم و از ابتدای پل زائر تا پایانه مرزی مهران نیز ۵ گیت طراحی شده که از ورود زائران فاقد مدارک قانونی جلوگیری می کند.

جانشین انتظامی استان ایلام بابیان اینکه ملاک خروج از پایانه مرزی مهران گذرنامه و روادید معتبر است، گفت: یگان جمع آوری زائران غیر مجاز در استان راه اندازی و بکارگیری شده است.