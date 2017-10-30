به گزارش خبرنگار مهر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده صبح دوشنبه وارد خراسان شمالی شد و قرار است طی سفر یک‌روزه خود که به دعوت استاندار انجام‌شده در چندین برنامه شرکت کند.

معصومه ابتکار امروز دوشنبه در سفر به بجنورد ابتدا در آیین گشایش رسمی نمایشگاه الکامپ حضور می‌باید و پس‌ازآن در نشست مشترک مدیران احزاب با محوریت موضوع گفت‌وگوی ملی خانواده شرکت می‌کند.

همچنین حضور در شورای اداری خراسان شمالی و سخنرانی در این جلسه دیگر برنامه پیش‌بینی‌شده برای معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در سفر به بجنورد است.

حضور در نشست هم‌اندیشی با بانوان فرهیخته و نمایندگان تشکل‌های غیردولتی و کارآفرین، شرکت در برنامه گفت‌وگوی ویژه صداوسیمای استان و بازدید از نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی و توانمندی‌های بانوان خراسان شمالی و جشنواره غذاهای بومی و محلی در حسینیه جاجرمی، دیگر برنامه‌های ابتکار در بجنورد خواهد بود.

بازدید از کمپ ترک اعتیاد بانوان در شیروان نیز پایان‌بخش برنامه‌های سفر معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده به خراسان شمالی خواهد بود.