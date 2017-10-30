به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه الکامپ بابیان اینکه پسماند الکترونیک منبع اقتصادی و اشتغالزایی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در عرصه مصرف تجهیزات الکترونیک رشد چشمگیری داشتهایم میتوان با حجم زیادی پسماند الکترونیک درزمینهٔ اشتغالزایی اقدام کنیم.
ابتکار افزود: در حال حاضر برای اشتغالزایی پسماند الکترونیک بخش خصوصی ورود پیداکرده و سرمایهگذاری انجامشده است.
وی تصریح کرد: فضای الکترونیک و اینترنت بستر مناسبی برای مشاغل خانگی و خانوادگی است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه دولت برای عرصه الکترونیک و فناوری اطلاعات هدفگذاری دارد، گفت: با توجه به اینکه دستاوردهای خوبی در عرصه الکترونیک وجود دارد، خدمات ارزندهای برای دسترسی به اینترنت انجامشده که تحولات خاصی را به همراه داشته است.
ابتکار بیان کرد: عرصه الکترونیک و فناوری از زیرساختهای مناسبی برای دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردار است.
وی اظهار کرد: با توجه به فرصتهای موجود در عرصه الکترونیک ضرورت دارد زمینه را برای کشف خلاقیت و فناوریهای جدید آماده کنیم.
معاون زنان و امور خانواده تصریح کرد: پیادهسازی دولت الکترونیک در میانه راه است و در تلاش هستیم موانع و مشکلات این حوزه را از بین ببریم تا آحاد جامعه بتوانند از خدمات دولت الکترونیک بهره ببرند.
بیکاری زنان تحصیلکرده ۳ برابر مردان است
ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود بابیان اینکه در برخی از استانها بیکاری زنان تحصیلکرده سه برابر مردان است، گفت: فناوری اطلاعات فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال زنان تحصیلکرده است.
وی اظهار کرد: بهمنظور توانافزایی زنان در حوزه «آی تی»، برگزاری نشستهای بینالمللی باهدف تبادل تجربیات را در دستور کار داریم.
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