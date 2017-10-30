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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۴۰

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده:

پسماند الکترونیک عرصه‌ای مهم برای اشتغال‌زایی است

پسماند الکترونیک عرصه‌ای مهم برای اشتغال‌زایی است

 بجنورد-معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده گفت: پسماند الکترونیک عرصه‌ای مهم برای ایجاد اشتغال‌زایی در کشور است.

به گزارش خبرنگار مهر،  معصومه ابتکار پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه الکامپ بابیان اینکه پسماند الکترونیک منبع اقتصادی و اشتغال‌زایی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در عرصه مصرف تجهیزات الکترونیک رشد چشم‌گیری داشته‌ایم می‌توان با حجم زیادی پسماند الکترونیک درزمینهٔ اشتغال‌زایی اقدام کنیم.

ابتکار افزود: در حال حاضر برای اشتغال‌زایی پسماند الکترونیک بخش خصوصی ورود پیداکرده و سرمایه‌گذاری انجام‌شده است.

وی تصریح کرد: فضای الکترونیک و اینترنت بستر مناسبی برای مشاغل خانگی و خانوادگی است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه دولت برای عرصه الکترونیک و فناوری اطلاعات هدف‌گذاری دارد، گفت: با توجه به اینکه دستاوردهای خوبی در عرصه الکترونیک وجود دارد، خدمات ارزنده‌ای برای دسترسی به اینترنت انجام‌شده که تحولات خاصی را به همراه داشته است.

ابتکار بیان کرد: عرصه الکترونیک و فناوری از زیرساخت‌های مناسبی برای دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردار است.

وی اظهار کرد: با توجه به فرصت‌های موجود در عرصه الکترونیک ضرورت دارد زمینه را برای کشف خلاقیت و فناوری‌های جدید آماده کنیم.

معاون زنان و امور خانواده تصریح کرد: پیاده‌سازی دولت الکترونیک در میانه راه است و در تلاش هستیم موانع و مشکلات این حوزه را از بین ببریم تا آحاد جامعه بتوانند از خدمات دولت الکترونیک بهره ببرند.

بیکاری زنان تحصیل‌کرده ۳ برابر مردان است

ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود بابیان اینکه در برخی از استان‌ها بیکاری زنان تحصیل‌کرده سه برابر مردان است، گفت: فناوری اطلاعات فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال زنان تحصیل‌کرده است.

وی اظهار کرد: به‌منظور توان‌افزایی زنان در حوزه «آی تی»، برگزاری نشست‌های بین‌المللی باهدف تبادل تجربیات را در دستور کار داریم.

کد مطلب 4128903

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