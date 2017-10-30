به گزارش خبرنگار مهر، معصومه ابتکار پیش از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه الکامپ بابیان اینکه پسماند الکترونیک منبع اقتصادی و اشتغال‌زایی است، اظهار کرد: با توجه به اینکه در عرصه مصرف تجهیزات الکترونیک رشد چشم‌گیری داشته‌ایم می‌توان با حجم زیادی پسماند الکترونیک درزمینهٔ اشتغال‌زایی اقدام کنیم.

ابتکار افزود: در حال حاضر برای اشتغال‌زایی پسماند الکترونیک بخش خصوصی ورود پیداکرده و سرمایه‌گذاری انجام‌شده است.

وی تصریح کرد: فضای الکترونیک و اینترنت بستر مناسبی برای مشاغل خانگی و خانوادگی است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده بابیان اینکه دولت برای عرصه الکترونیک و فناوری اطلاعات هدف‌گذاری دارد، گفت: با توجه به اینکه دستاوردهای خوبی در عرصه الکترونیک وجود دارد، خدمات ارزنده‌ای برای دسترسی به اینترنت انجام‌شده که تحولات خاصی را به همراه داشته است.

ابتکار بیان کرد: عرصه الکترونیک و فناوری از زیرساخت‌های مناسبی برای دسترسی آزاد به اطلاعات برخوردار است.

وی اظهار کرد: با توجه به فرصت‌های موجود در عرصه الکترونیک ضرورت دارد زمینه را برای کشف خلاقیت و فناوری‌های جدید آماده کنیم.

معاون زنان و امور خانواده تصریح کرد: پیاده‌سازی دولت الکترونیک در میانه راه است و در تلاش هستیم موانع و مشکلات این حوزه را از بین ببریم تا آحاد جامعه بتوانند از خدمات دولت الکترونیک بهره ببرند.

بیکاری زنان تحصیل‌کرده ۳ برابر مردان است

ابتکار در بخشی دیگر از سخنان خود بابیان اینکه در برخی از استان‌ها بیکاری زنان تحصیل‌کرده سه برابر مردان است، گفت: فناوری اطلاعات فرصتی مناسب برای ایجاد اشتغال زنان تحصیل‌کرده است.

وی اظهار کرد: به‌منظور توان‌افزایی زنان در حوزه «آی تی»، برگزاری نشست‌های بین‌المللی باهدف تبادل تجربیات را در دستور کار داریم.