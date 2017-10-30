نایب قهرمانی ورزشکار خراسان رضوی در مسابقات آسیایی

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضایی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مسابقات بسکتبال با ویلچر آسیا و اقیانوسیه در چین با نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران و کسب سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۱۸ آلمان به پایان رسید.

وی افزود: در این رقابت ها حسن عبدی ورزشکار با اخلاق خراسان رضوی حضور داشت.

رئیس هیئت جانبازان و معلولین خراسان رضوی تصریح کرد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشور با حضور مهری یوسف زاده به عنوان سرمربی و پنج ورزشکار خراسان رضوی نیز موفق به کسب عنوان چهارم مسابقات آسیا و اقیانوسیه شد.