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۸ آبان ۱۳۹۶، ۹:۳۸

رئیس هیئت جانبازان خراسان رضوی خبر داد

نایب قهرمانی ورزشکار خراسان رضوی در مسابقات آسیایی

نایب قهرمانی ورزشکار خراسان رضوی در مسابقات آسیایی

مشهد- رئیس هیئت جانبازان و معلولین خراسان رضوی از کسب مقام نایب قهرمانی حسن عبدی در مسابقات آسیا و اقیانوسیه بسکتبال با ویلچر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، هادی رضایی یکشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارکرد: مسابقات بسکتبال با ویلچر آسیا و اقیانوسیه در چین با نایب قهرمانی تیم ملی بسکتبال با ویلچر ایران و کسب سهمیه مسابقات جهانی ۲۰۱۸ آلمان به پایان رسید. 

وی افزود: در این رقابت ها حسن عبدی ورزشکار با اخلاق خراسان رضوی حضور داشت. 

رئیس هیئت جانبازان و معلولین خراسان رضوی تصریح کرد: تیم ملی بسکتبال با ویلچر بانوان کشور با حضور مهری یوسف زاده به عنوان سرمربی و پنج ورزشکار خراسان رضوی نیز موفق به کسب عنوان چهارم مسابقات آسیا و اقیانوسیه شد.

کد مطلب 4128906

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