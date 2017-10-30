به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجتمع گازی پارس جنوبی، عبدالله نادری در دیدار با مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی ضمن تقدیر و تشکر از زحمات شبانه روزی کارکنان و متخصصان مجتمع برای تولید پایدار گاز گفت: مهمترین برنامه در سال جاری، بکارگیری نیروهای کارآمد منطقه در پالایشگاه های جدید پارس جنوبی است.

وی به آغاز طرح کارورزی متقاضیان بومی با حضور جوانان شهرستان‌های هم‌جوار منطقه در مجتمع گاز پارس جنوبی اشاره و خاطرنشان کرد: خوشبختانه مجتمع گاز پارس جنوبی در برای توانمند سازی نیروهای منطقه، دوره ۴ ماهه طرح کارورزی را آغاز کرده و این مهم از اول آبانماه با حضور ۵۰ نفر از جوانان با استعداد در منطقه آغاز شده است.

نادری بیان داشت: امیدواریم مجتمع گاز پارس جنوبی با بسط و گسترش دوره های کارورزی روحیه خدمت رسانی به جوانان منطقه را استمرار ببخشد و در این راستا بتواند گام‌های موثری را بردارد.

مسعود حسنی مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز گزارشی از عملکرد مجتمع گاز پارس جنوبی در راستای منابع انسانی را ارائه کرد.