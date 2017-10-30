به گزارش خبرنگار مهر، حسین پیرموذن صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: با وجود اینکه مسئولان استانی گذار از نظام سنتی به صنعتی کشاورزی را القا میکنند اما در عمل وضعیت مطلوبی نداریم.
وی افزود: به عنوان مثال بزرگترین پروژه آبی در شمال استان سدخداآفرین در حال اجرا است که بیتوجهی به پیوستهای اجتماعی و محیط زیستی بیشک تبعاتی به دنبال خواهد داشت.
رئیس اتاق بازرگانی استان تأکید کرد: از سویی به نظر میرسد عشایر به عنوان بهرهبرداران عرفی در این پروژه مورد غفلت هستند که بیشک واکنشهایی را از سوی طوایف عشایری به دنبال خواهد داشت.
پیرموذن همچنین به ضرورت حمایت از کشاورزان تأکید و اضافه کرد: اینکه امروز سرانه ترویج و آموزش کشاورزی به کمتر از ۶۰ تومان کاهش یافته به هیچ عنوان قابل قبول نیست.
وی با ذکر مثالی دیگر به تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران اشاره و تصریح کرد: متأسفانه بیتدبیری یک مسئول و چند نهاد موجب شده خانواده کشاورز امروز شرمسار باشند.
رئیس اتاق بازرگانی استان با اشاره به افزایش پروندههای قضایی طی ماههای اخیر به دلیل ناتوانی کشاورزان در خرید بذر گندم، ادامه داد: پیش از این مشکل مشابهی در خصوص محصول سیبزمینی داشتیم.
به گفته پیرموذن اقتصاد یک کشاورز وابسته به فروش محصولاتش است و برای توسعه کشاورزی میبایست حمایت از کشاورزان در اولویت قرار گیرد.
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