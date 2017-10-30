آتش سوزی جنگل های پاسارگاد ۱۰۰ درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن خسروانیان روز دوشنبه در جمع خبرنگاران از برگزاری مانور مشترک اطفا حریق عرصه های جنگلی و مرتعی در روزهای ششم و هفتم آبان با حضور ادارات منابع طبیعی چهار شهرستان استان فارس خبر داد و گفت: خوشبختانه با توجه به اقدامات پیشگیرانه در طی یکسال گذشته در عرصه های جنگلی ومرتعی سطح آتش سوزی ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.

وی با تاکید بر اینکه منابع طبیعی هر جامعه ثروت آن جامعه محسوب می شود که تنها به نسل حاضر تعلق ندارد و میراثی برای آیندگان است افزود: حفاظت از منابع طبیعی بیمه آیندگان است.

وی ادامه داد: در همین راستا اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد امر حفاظت از عرصه های ملی را سر لوحه خود قرار داده و با هماهنگی مدیر کل و فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی استان فارس و همچنین فرماندار شهرستان پاسارگاد اقدام به برگزاری مانور مشترک اطفاء حریق در عرصه های جنگلی و مرتعی کرد.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد گفت: این مانور مشترک با حضور نیروهای ادارات منابع طبیعی ، ارسنجان ،اقلید و خرمبید و همچنین نیروهای محیط زیست و جهاد کشاورزی شهرستان پاسارگاد در جنگل گردنه خرسی ،سوباتان ،چاه بید و مبارک آباد و بلاغی برگزار شد.

خسروانیان با اشاره به اهمیت جنگل های زاگرس یادآور شد: تامین حدود ۴۰ درصد آب کشور، منبع اصلی در آمد خانوار های جنگل نشین، در بر گیرنده ۱۲ استان کشور، محل تعلیف حدود ۳۰ درصد دام کشور و محل تمرکز بخش عمده عشایری کشور در جنگل های زاگرس است.

وی همچنین به اقدامات پیشگیرانه برای پیشگیری از آتش سوزی در طول یکسال گذشته اشاره و تصریح کرد: خوشبختانه باتوجه به اقدامات پیشگیرانه در طی یکسال گذشته در عرصه های جنگلی ومرتعی سطح آتش سوزی ۱۰۰ درصد کاهش یافته است.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد بیان کرد: اثر و نقش جنگل به عنوان یکی از منابع مهم طبیعی بر کسی پوشیده نیست تا آن جا که جنگل را بزرگترین نعمت های خداوند دانسته اند و آن را از با ارزش ترین سرمایه های یک کشور به حساب می آورند.

خسروانیان ادامه داد: از طرفی نابودی و ویرانی جنگل باعث خسارت های جبران ناپذیری می شود ،به طوری که این خسارت ها حتی در زندگی نسل های آینده اثر نامطلوبی می گذارد.

رییس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد با بیان اینکه درخت از گرانبهاترین آفریده های خداوند است یادآور شد: اثر جنگل و درخت به اندازه ای برای مردم روی زمین لازم است که گفته اند جنگل ها ،چشمه ها و رودخانه ها تصفیه کننده هواست، پس ضرورت دارد در حفظ و نگهداری آن بیشتر تلاش کنیم.

خسروانیان افزود: در کشور ما سازمان جنگل ها و مراتع این وظیفه مهم را با همکاری مردم به عهده دارد و کار این سازمان علاوه بر حفظ و نگهداری جنگل ها ،آموزش دادن به افراد جهت استفاده صحیح از جنگل ها و مراتع است؛ استفاده خوب از جنگل باعث حفظ و نگهداری آن می شود اما اگر از این ثروت خدادادی درست استفاده نکنیم زیان های بسیاری به کشور ما می رسد.

وی ادامه داد: از جمله فایده های درخت و جنگل در زندگی مردم می توان به پاکیزه کردن هوا و از بین بردن گاز های سمی موجود در هوا، زیبا کردن محیط زندگی ، کنترل آب های سطحی و تغذیه آب های زیر زمینی ، حفظ و تولید خاک، کم کردن سر و صدای محیط ،استفاده از چوب برای تهیه وسایل زندگی، معتدل کردن آب و هوا، جلوگیری از خطر سیل ، باد و طوفان و ضد عفونی کردن هوا اشاره کرد.

رئیس منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان پاسارگاد خاطرنشان کرد: علاوه بر نقش فوق ابعاد جنگل ها در مسایل زیست محیطی و جلوگیری از هدر رفتن عناصر اصلی و خود خاک ،افزایش میزان نفوذ پذیری آب در عرصه های مربوطه که در صورت محاسبه ارزش ریالی،میلیاردها ریال به صورت غیر محسوس اثر بخشی خواهد داشت ،حداقل بیش از ۲۰ درصد مواد مورد نیاز صنعت دارو سازی مستقیما از درختان بدست می آید.

خسروانیان اظهارکرد: با توجه به آمار های موجود میزان حجم چوب گونه های جنگلی موجود در شمال کشور که حدود ۳۴۸میلیون متر مکعب برآورد می شود و با در نظر گرفتن سه الی چهار متر مکعب رویش سالانه در جنگل های مزبور سالانه رقمی حدود هشت میلیون متر مکعب چوب تولید می شود.

وی ادامه داد: هم چنین در صنایع چوبی از قبیل مبل سازی ،روکش، صنایع کاغذ سازی ، تهیه خوراک دام و صنایع شیمیایی ،تولید انواع رزین ها و صمغ ها کاربرد عمده دارند.

خسروانیان همچنین از کلیه هموطنان ،دوستداران طبیعت و محیط زیست به خصوص مردم فهیم و طبیعت دوست و کارکنان منابع طبیعی شهرستان پاسارگاد به لحاظ رعایت کردن اصول فنی واستفاده صحیح از جنگلها و مراتع تقدیر و تشکر کرد.