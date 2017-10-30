تکذیب آلودگی ماهیان خزر/سلامت آبزیان دریای خزر در اروپا تائید شد

حسن صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث مطرح شده مبنی بر اینکه آلودگی دریای خزر منجر به آلوده شدن آبزیان موجود در این دریا شده است، اظهار داشت: بر اساس آزمایشاتی که تاکنون مراکز تحقیقاتی ما انجام داده‌اند، مشکلی در زمینه مصرف آبزیان دریای خزر وجود ندارد.

وی ادامه داد: به ویژه اینکه بخشی از محصولات دریای خزر در حال حاضر به کشورهای اروپایی صادر می‌شود و این محصولات علاوه بر اینکه در آزمایشگاه‌های داخل کشور و سازمان دامپزشکی مورد بررسی قرار می‌گیرند، در آزمایشگاه مرجع اتحادیه اروپا نیز بررسی می‌شوند.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود درباره میزان صید ماهیان استخوانی در دریای خزر اضافه کرد: صید ماهیان استخوانی از ۲۱ مهرماه از دریای خزر آغاز شده و الان خیلی زود است که بخواهیم در این زمینه اظهارنظر کنیم.

رئیس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: شرایط آب و هوایی دریای خزر طی ۱۵-۱۰ روز اخیر تغییر کرده و شاهد تلاطم امواج و بارندگی در این دریا بوده‌ایم که همین عوامل سبب می‌شود ماهی برای صید به ساحل نزدیک شود.

صالحی با بیان اینکه باید ۶ ماه زمان بگذرد تا بتوانیم درباره آمار نهایی صید قضاوت کنیم، گفت: برآورد ما این است که حدود ۱۵ هزار تن صید ماهیان استخوانی تا پایان فصل داشته باشیم.