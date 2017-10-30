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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۰۴

«عبدالله عبدالله» خواستار تحریم سران طالبان در سازمان ملل شد

«عبدالله عبدالله» خواستار تحریم سران طالبان در سازمان ملل شد

رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا رهبران طالبان را تحریم کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از طلوع نیوز، «عبدالله عبدالله» رئیس اجرایی دولت وحدت ملی افغانستان در دیدارش با رئیس و اعضای کمیته تحریم‌های سازمان ملل گفت که طالبان مردم بی‌گناه این کشور را به خاک و خون می‌کشند و عامل بدبختی افغانستان هستند. از همین‌رو این گروه قاتلان شهروندان این کشور به‌شمار می‌روند و باید به دید تروریسم به آنان نگریسته شود.

وی افزود که کشورهایی که گروه‌هایی تروریستی را به خوب و بد تقسیم می کنند، اشتباه بسیار بزرگی می کنند.

رئیس کمیته تحریم‌های سازمان ملل متحد نیز گفت که آنان در کنار دولت افغانستان خواهند بود و برای جلوگیری از افزایش تهدیدها به طور مشترک با این کشور کار خواهند کرد و برای تحقق صلح و ثبات درافغانستان نیز تمام تلاش خود را خواهند کرد.

   لازم به ذکر است که کابل در ماه‌های اخیر تلاش کرده که نام‌ سران گروه طالبان و برخی سران دیگر این گروه را وارد فهرست تحریم‌های سازمان ملل کند.

دولت افغانستان، رهبر گروه طالبان و سران این گروه را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور و امنیت جهانی می‌داند.

کد مطلب 4128940

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