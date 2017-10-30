۱۵۰هزار هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی بیمه شد

جواد غنچه در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سال زراعی ۹۵-۹۶ حدود ۱۵۰ هزار و ۹۵ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی تحت پوشش بیمه محصولات کشاورزی قرار گرفت که این میزان در سال زراعی قبل ازآن ۱۷ هزار و ۱۵ هکتار بوده است.

وی بیان کرد: یکی از دلایل کاهش سطح اراضی زراعی بیمه شده کاهش سطح زراعی استان در محصولاتی از جمله گندم، چغندرقند و سایر محصولات زراعی به دلیل خشکسالی های چندین ساله بوده است.

مدیرصندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی همچنین از بیمه ۱۲ هزار و ۴۱۲ هکتار از باغات استان در این مدت خبر داد و گفت: این میزان در سال زراعی ۹۵-۹۴ بالغ بر ۱۱ هزار و ۵۰۰ هکتار بوده که شاهد رشد بیمه محصولات باغی در سطح استان هستیم.

پرداخت ۱۴ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان

غنچه اضافه کرد: همچنین در سال زراعی گذشته ۳۴۹ هزار و ۵۰۰ رأس دام استان تحت پوشش بیمه قرار گرفت که این میزان نیز نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

به گفته وی مجموع بیمه گذاران استان در حال حاضر ۳۴ هزار و ۱۷۶ نفر هستند.

مدیرصندوق بیمه کشاورزی خراسان جنوبی یادآور شد: در سطح استان بیشترین بیمه محصولات کشاورزی مربوط به باغ های زرشک، پسته و زعفران با سطح تقریبی هفت هزار هکتار است.

غنچه مجموع حق بیمه محصولات کشاورزی و دامی سال گذشته را ۱۵۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از این میزان ۵۶ میلیارد ریال توسط کشاورزان پرداخت و ۱۰۰ میلیارد ریال نیز حق بیمه سهم دولت بوده است.

وی به پرداخت ۱۴ میلیارد ریال غرامت به کشاورزان استان در سال زراعی گذشته اشاره کرد و افزود: آخرین پرداخت غرامت به کشاورزان مربوط به اردیبهشت ماه سال جاری بوده است.