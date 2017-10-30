محمدعلی بادامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برپایی موکب های متعدد توسط استان همدان در کمیته مشارکت های مردمی اظهار کرد: در حوزه استحفاظی استان، بعد از استان قزوین تا ورودی به استان کرمانشاه بیش از ۳۶ موکب مردمی طراحی شده است.

وی با بیان اینکه ستاد مردمی اربعین مسئولیت آن را دارد، گفت: ظرفیت پذیرایی روزانه از ۲۰ هزار نفر را در ۱۰ تا ۱۵ موکب تدارک دیده شده است.

مسئول ستاد بازسازی عتبات عالیات همدان خاطرنشان کرد: از جهت اسکان و اقدامات امنیتی و سایر زیر ساخت ها، اقدامات خوبی شده و در دو شب گذشته اولین گروه از دانشجویان وارد استان و به سمت کربلای معلی حرکت کردند.

بادامی با اشاره به فراهم آوردن زیر ساخت ها در مرز خسروی و استقرار ستاد بحران در این مرز، تصریح کرد: همدان جز استان هایی است که زوار آن باید از مرز مهران عبور کنند اما این استان موقعیت عبور مرز خسروی و مهران است.

وی از وجود امکاناتی نظیر حسینیه ها، مساجد وسایر موارد برای اسکان اضطراری زوار در استان همدان نیز خبر داد و تصریح کرد: مشکلی از جهت اسکان وجود ندارد.

به گفته این مسئول با طرح «هر خانه یک زائر» پیش بینی شده در صورت وضعیت آب و هوایی بحرانی، زوار به خانه همدانی هایی که کد و شناسه دریافت کرده اند، هدایت می شوند.