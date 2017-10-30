به گزارش خبرنگار مهر، ضرورت سنجش میزان آلودگی هوای اردبیل بارها از سوی کارشناسان و مسئولان محیط زیست استان تاکید شده است.

به دلیل کمبود اعتبار و بی توجهی استان به این موضوع موجب شده در کل استان اردبیل با ۱۰ شهرستان تنها یک ایستگاه سنجش کیفی هوا در مجاورت موزه تاریخ طبیعی اردبیل در نزدیکی دریاچه شورابیل که با تابلوهای متعدد «از هوای سالم لذت ببرید» تزیین شده، دایر شود.

محلی که برای نصب این ایستگاه انتخاب شده نه تنها نقطه پرترافیک شهر نیست بلکه به دلیل جریان مداوم باد در این منطقه دارای هوای سالم بوده و بالطبع توانسته نسبت به وضعیت آلودگی هوای شهر اردبیل نظرات قطعی ارائه دهد.

متاسفانه با وجود اینکه بارها از سوی کارشناسان و شهروندان اردبیل نصب ایستگاه سنجش کیفی هوا در مرکز شهر تاکید شده تاکنون هیچ اعتباری به این منظور اختصاص نیافته و هیچ داده علمی از وضعیت آلودگی هوای اردبیل در دست نیست.

تشدید گردوغبار در دو روز گذشته به حدی آزاردهنده بوده که مدارس و دانشگاه ها صرفا به دلیل سرعت وزش باد و کاهش دید عمومی و نه اطلاعات دقیق کیفیت هوای اردبیل تعطیل اعلام شده اند.

تنها ایستگاه سنجش کیفیت هوا نیز متاسفانه از مرداد ماه به دلیل خرابی مورد استفاده نیست و به دلیل کمبود اعتبار حتی خرابی آن رفع نشده است.

معاون نظارت و پایش محیط زیست استان اردبیل به خبرنگار مهر گفت: ایستگاه سنجش کیفی هوای اردبیل از پنج مرداد ماه عملا کار نمی کند.

حسن قاسم پور تصریح کرد: قطعات ایستگاه خراب شده و ما اعتبار لازم برای تعمیر نداریم؛ هر چند بارها این موضوع پیگیری شده است.

وی افزود: هر چند گردوغبار در دو روز گذشته افزایش یافته و منشا عمده گردوغبار در اردبیل عوامل داخلی از جمله وزش بادها است اما در عمل میزان آلودگی هوا را نمی توان محاسبه کرد و عدد و رقمی در این خصوص ارائه داد.

به گفته معاون نظارت و پایش محیط زیست استان در واقع نمی توان به صورت قطعی در خصوص میزان آلودگی هوا و سالم یا ناسالم بودن آن برای گروه های سنی نظری ارائه کرد.

قاسم پور متذکر شد: از سویی به دلیل اینکه فصل کشت به اتمام رسیده و بارش ها با کاهش همراه است، با وزش باد تند به دلیل عریان بودن سطح زمین، میزان ریزگرد و گردوغبار به شدت افزایش می یابد.

وی افزود: در واقع در حاشیه شهر با کمبود فضای سبز مواجه هستیم و به همین دلیل وزش بادهای شدید می تواند منجر به گردوغبار در معابر شود.