درمان های جدید درد مورد بررسی قرار می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جلال زرین قلم دبیر علمی سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، اظهارداشت: این کنگره با شعار افق جدید در درمان درد از روز چهارشنبه در تهران شروع بکار خواهد کرد.

وی گفت: محورهای اصلی که در این کنگره با حضور اساتید خارجی و داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شامل نورو مدولاسیون در درمان درد، سلول درمانی درد، ساختارهای پایه‌ای درد، مدیریت دردهای حاد و مزمن، دردهای سرطانی، دردهای اسکلتی و عضلانی و درمان های جدید، دردهای نروپاتیک، درد در سالمندان و کودکان، جوانب روانشناختی درد، تصویربرداری در درد و علم ژنتیک و درمان درد و تغذیه در درمان درد است.

زرین قلم، یکی دیگر از موضوعات را سونوگرافی در بخش های مختلف اندام ها و نورو آرسیال مطرح کرد و افزود: استفاده از تزریقات مختلف در نواحی قسمت هایی که دچار آسیب یا ضایعه دردناک هستند و همچنین استفاده از عوامل دخیل و پمپ های کمک کننده برای تسکین درد و نورومدولاسیون در درمان درد، کارگاه هایی با این موضوعات برگزار کرده ایم.

دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد، ادامه داد: ۹ پنل در این کنگره در نظر گرفته ایم تا نشان دهیم موضوع درد یک موضوع بین رشته ای بین گروه های مختلف بالینی و پایه است، از همین رو، از اساتید برجسته بیهوشی، متخصصین مغز و اعصاب، طب فیزیکی، پرستاری، پزشکان عمومی، روانپزشکان و روانشناسان برجسته در حوزه درد، در این کنگره حضور خواهند داشت.

وی گفت: ۳۸۰ مقاله به دبیرخانه کنگره رسید که ازبین این تعداد ۸۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۳۰۰ مقاله بصورت پوستر انتخاب شد.

زرین قلم یادآورشد: امیدواریم بتوانیم با برگزاری این کنگره ها قدمی موثر در راستای تسکین آلام مردم کشورمان به دلیل آسیب های مختلف فیزیکی یا استرس و دردهای روانی در ایجاد درد برداریم.