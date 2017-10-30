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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۱۶

در سیزدهمین کنگره بررسی و مطالعه درد؛

درمان های جدید درد مورد بررسی قرار می گیرد

درمان های جدید درد مورد بررسی قرار می گیرد

سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد، از ۱۰ تا ۱۲ آبان ۹۶ در تالار ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جلال زرین قلم دبیر علمی سیزدهمین کنگره انجمن بررسی و مطالعه درد در ایران، اظهارداشت: این کنگره با شعار افق جدید در درمان درد از روز چهارشنبه در تهران شروع بکار خواهد کرد.

وی گفت: محورهای اصلی که در این کنگره با حضور اساتید خارجی و داخلی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، شامل نورو مدولاسیون در درمان درد، سلول درمانی درد، ساختارهای پایه‌ای درد، مدیریت دردهای حاد و مزمن، دردهای سرطانی، دردهای اسکلتی و عضلانی و درمان های جدید، دردهای نروپاتیک، درد در سالمندان و کودکان، جوانب روانشناختی درد، تصویربرداری در درد و علم ژنتیک و درمان درد و تغذیه در درمان درد است.

زرین قلم، یکی دیگر از موضوعات را سونوگرافی در بخش های مختلف اندام ها و نورو آرسیال مطرح کرد و افزود: استفاده از تزریقات مختلف در نواحی قسمت هایی که دچار آسیب یا ضایعه دردناک هستند و همچنین استفاده از عوامل دخیل و پمپ های کمک کننده برای تسکین درد و نورومدولاسیون در درمان درد، کارگاه هایی با این موضوعات برگزار کرده ایم.

دبیر انجمن بررسی و مطالعه درد، ادامه داد: ۹ پنل در این کنگره در نظر گرفته ایم تا نشان دهیم موضوع درد یک موضوع بین رشته ای بین گروه های مختلف بالینی و پایه است، از همین رو، از اساتید برجسته بیهوشی، متخصصین مغز و اعصاب، طب فیزیکی، پرستاری، پزشکان عمومی، روانپزشکان و روانشناسان برجسته در حوزه درد، در این کنگره حضور خواهند داشت.

وی گفت: ۳۸۰ مقاله به دبیرخانه کنگره رسید که ازبین این تعداد ۸۰ مقاله به صورت سخنرانی و ۳۰۰ مقاله بصورت پوستر انتخاب شد.

زرین قلم یادآورشد: امیدواریم بتوانیم با برگزاری این کنگره ها قدمی موثر در راستای تسکین آلام مردم کشورمان به دلیل آسیب های مختلف فیزیکی یا استرس و دردهای روانی در ایجاد درد برداریم.

کد مطلب 4128983
حبیب احسنی پور

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