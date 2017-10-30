شرکت هواپیمایی ملی عربستان پروازهای خود به بغداد را از سر می گیرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «اسکای نیوز»، شرکت هواپیمایی ملی عربستان پس از ۲۷ سال امروز پرواز های خود از شهر جده به بغداد را از سر می گیرد.

حدود دو هفته پیش برای اولین بار پس از سال ۱۹۹۰ شرکت هواپیمایی «فلای ناس» اولین سفر تجاری خود از ریاض به بغداد را انجام داد، حالا شرکت هواپیمایی ملی عربستان امروز دوشنبه بعد از ۲۷ سال سفر به عراق را از سر می گیرد.

خبرگزاری رسمی عربستان در شرح این خبر نوشته که این اقدام در راستای همگام شدن با پیشرفتی است که روابط بغداد و ریاض شاهد آن بوده است.

پس از اشغال کویت به وسیله عراق، از آگوست سال ۱۹۹۰ ریاض پروازهای خود به بغداد را متوقف کرد و روابط دو کشور در چند دهه گذشته چندان مستحکم نبوده است، تا اینکه ریاض اخیرا تلاش کرده روابط خود را با عراق بهبود ببخشد.

در همین راستا در ماه فوریه گذشته عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان برای دیدار با حیدر العبادی نخست وزیر عراق به بغداد سفر کرد، این اولین سفر وزیر خارجه عربستان به عراق بعد از ۱۴ سال بود. پس از آن حیدر العبادی هم در ژوئن گذشته به ریاض سفر کرد و پس از او مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق به دعوت محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به جده سفر کرد.

اخیرا هم شورای هماهنگی بغداد و ریاض برای تقویت همکاری های دو کشور با حضور نخست وزیر عراق ، سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان و رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا آغاز به کار کرده است.