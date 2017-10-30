هزینه ساخت سالن ورزشی«عبدل آباد» ۱۵ میلیارد ریال برآورد شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا یوسفی صبح دوشنبه در مراسم کلنگ زنی سالن ورزشی چند منظوره «عبدل آباد» که با حضور مردم و جمعی از مسئولین این روستا برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: کار مسئولان فقط باید برای مردم و برای رضایت آنها باشد که در این صورت مورد رضایت الهی نیز خواهد بود.

یوسفی افزود: مشکلات مردم روستای «عبدل آباد» را به خوبی می دانم چون چندین بار به این روستا رفت و آمد داشته ام و اذعان می کنم که به این روستا کم توجه شده است.

وی با بیان اینکه مسئله امنیتی در این روستا امر بسیار مهمی بود که با احداث یک پاسگاه در این روستا در هفته نیروی انتظامی به ثبات امنیتی آن کمک شد گفت: در مبحث حمل و نقل نیز در این روستا اقدامات خوبی انجام شده است تا تسهیلات مناسبی برای تردد مردم فراهم باشد.

فرماندار ورامین در ادامه گفت: تقاضاهای مردم روستای ۸ هزار نفری «عبدل آباد» که اکثر آنها کارگر هستند، به حق است و باید رسیدگی بیشتری به این روستا شود.

وی اظهار داشت: سالن ورزشی چند منظوره ای که امروز کلنگ آن بر زمین زده می شود، هزینه ای حدود ۱۵ میلیارد ریال در بر خواهد داشت که توسط دولت در چند مرحله پرداخت شود که البته نباید مراحل ساخت آن طولانی شود.

