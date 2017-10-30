«حسن آقاجانی» شهردار ماسوله شد

به گزارش خبرنگار مهر، «حسن آقاجانی» با کسب پنج رأی موافق به عنوان شهردار شهرک تاریخی ماسوله شهرستان فومن انتخاب شد.

در کارنامه کاری آقاجانی شهرداری شهرهای گوراب زرمیخ، صومعه و تولمشهر شهرستان صومعه سرا به چشم می خورد.