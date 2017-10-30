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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۴:۰۶

با ۵رأی موافق؛

«حسن آقاجانی» شهردار ماسوله شد

«حسن آقاجانی» شهردار ماسوله شد

فومن- «حسن آقاجانی» با کسب پنج رأی موافق به عنوان شهردار شهرک تاریخی ماسوله انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «حسن آقاجانی» با کسب پنج رأی موافق به عنوان شهردار شهرک تاریخی ماسوله شهرستان فومن انتخاب شد.

در کارنامه کاری آقاجانی شهرداری شهرهای گوراب زرمیخ، صومعه و تولمشهر شهرستان صومعه سرا به چشم می خورد.

کد مطلب 4129013

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