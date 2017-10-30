آمار طلاق در منوجان ۱۱درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، حسین شکوهی نسب پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به عوامل طلاق، اظهار کرد: بدبینی زوجین، عدم شناخت زوجهای جوان به مبانی کلی خانواده، فلسفه ازدواج و تشکیل خانواده، دخالت های نابجای والدین و اعتیاد به مواد مخدر از جمله عواملی هستند که در فروپاشی بنیان خانواده نقش دارند.

وی افزود: آمار طلاق با مشاوره و آموزش های قبل از ازدواج کاهش یافته و بنیان خانواده تقویت می شود.

رئیس دادگستری شهرستان منوجان با بیان اینکه جامعه سالم نیازمند خانواده سالم است، گفت: خانواده نقش بسزایی در تربیت افراد دارد بنابراین هرگونه بی توجهی بنیان خانواده و جامعه را به انحراف می کشاند.

وی عنوان کرد: در راستای حل مشکلات خانواده و بهبود روابط خانوادگی نیاز به همکاری و همت تمام دستگاه های اجرایی و فرهنگی را داریم تا بتوانیم با بررسی مشکلات از فروپاشی بنیان خانواده در جامعه جلوگیری کنیم.

وی با تاکید به اینکه آمار طلاق در منوجان ۱۱ درصد کاهش یافته است، یادآور شد: آمارطلاق درشهرستان منوجان درشش ماهه اول سال ۱۳۹۶ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۱ درصدکاهش داشته است.