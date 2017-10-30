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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۳۵

مدیر اجرایی موکب ساقی کوثر:

۱۲ هزار لیتر آب به زائران اربعین در کاظمین آبرسانی شد

۱۲ هزار لیتر آب به زائران اربعین در کاظمین آبرسانی شد

کاظمین_ مدیر اجرایی موکب ساقی کوثر از آبرسانی ۱۲هزار لیتر آب به زائران اربعین حسینی از ابتدای هفته جاری در کاظمین خبر داد.

محمد رضا حسینی دشت بیاض در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی دو روز گذشته ۱۲هزار لیتر آب به زائران حسینی در کاظمین آبرسانی شد.

وی ادامه داد: همچنین ۵۰ قالب یخ برای سرد کردن آب شرب  زائران اربعین مصرف شده است.

حسینی با بیان اینکه آب از جمله نیازهای اساسی زائران است٬ افزود: امید است با آبرسانی به زائران بتوانیم خدمت شایسته ای داشته باشیم.

حسینی بیان کرد: طی روز های آینده بسته بندی آب را در محل کاظمین داریم تا بتوانیم علاوه بر آبرسانی از طریق تانکر٬ به شیوه راحت تری اب شرب مورد نیاز زائران را مهیا کنیم.

کد مطلب 4129021

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