بالاخره وزیر دار شدیم/ وزارت علوم نباید آخر صف می بود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدضیاء هاشمی سرپرست وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صبح امروز در مراسم آیین استقبال از وزیر علوم گفت: خیلی خوشحالم که در این محفل باصفا همراه با شادی همکاران حضور دارم، ما هم وزیر دار شدیم و آموزش عالی به سامان رسید اما متاثریم از اینکه وزارتخانه ای مانند وزارت علوم نباید در آخر صف باشد.

وی ادامه داد: ما در وزارت علوم هیچ مشکلی نداریم، این وزارتخانه سازمانی اخلاق مدار و علم محور است. هر زمانی که گزینه ای برای وزارت علوم معرفی شد تمام دست اندرکاران عرصه آموزش عالی همراهی خود را با وی اعلام کردند؛ چه آن زمانی که خاکی صدیق مطرح شد و چه اکنون که دکتر غلامی مطرح شده اند همه همراهی خود را اعلام و از وی استقبال کرده اند.

وی در ادامه افزود: رای قاطع مجلس به دکتر غلامی را تبریک عرض می کنم به خود دکتر غلامی نیز تبریک می گویم.

هاشمی ادامه داد: عرصه مدیریت برای ما عرصه خدمت است و برای دکتر غلامی نیز به همین صورت است. من برای وی آرزوی توفیق و سربلندی دارم.

وی در ادامه از همه مدیران در عرصه آموزش عالی تشکر کرد و افزود: من توفیق داشتم چهار سال پیش با حکم دکتر فرجی دانا اسطوره آموزش عالی کار خود را به عنوان معاون فرهنگی در این وزارتخانه آغاز کنم مدتی نیز در زمان سرپرستی نجفی در خدمت وی بودم و بعد از آن سه سال در خدمت انسانی دانشمند و برجسته دکتر فرهادی فعالیت کردم یاد و نام این عزیزان و مفاخر آموزش عالی را گرامی می دارم.