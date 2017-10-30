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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۵۴

عضو هیأت معارضان سوری:

کناره‌گیری اسد از قدرت دیگر اولویت نیست/مخالفت با تجزیه سوریه

کناره‌گیری اسد از قدرت دیگر اولویت نیست/مخالفت با تجزیه سوریه

«حسن عبدالعظیم» عضو هیأت معارضان سوری با بیان اینکه برای معارضان، کناره گیری اسد از قدرت دیگر اولویت نیست، گفت: به هیچ وجه زیر بار تجزیه سوریه نمی رویم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الدستور، «حسن عبدالعظیم» عضو هیأت معارضان سوری در سخنانی تأکید کرد: برای معارضان، کناره گیری اسد از قدرت دیگر اولویت نیست.

بر اساس این گزارش، وی گفت: اولویت کنونی برای ما مبارزه با تروریسم است نه کناره زدن اسد از قدرت.

این معارض سوری افزود: قرار است یک نشست فراگیر با حضور معارضان از ۱۰ تا ۱۵ نوامبر آینده در عربستان برگزار شود.

وی با تأکید بر لزوم تشکیل یک هیأت واحد از معارضان سوری بر اساس بیانیه ژنو۱ گفت: مواضع یکسانی میان آمریکا، فرانسه، انگلیس، سازمان ملل، ترکیه و روسیه در خصوص مبارزه با تروریسم وجود دارد و کنار زدن اسد از قدرت، دیگر اولویت نیست.

عبدالعظیم در پایان یادآور شد: به هیچ وجه زیر بار تجزیه خاک سوریه نمی رویم.

کد مطلب 4129042

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