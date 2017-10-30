به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان با اشاره به دستگیری شناسایی و دستگیری جاعل حرفه‌ای در استان اظهار کرد: این فرد اوراق قضایی، سند زمین، شناسنامه و گذرنامه جعل می‌کرد و به افراد می‌فروخت.

وی افزود: این فرد با جعل امضای دادستان یکی از شهرهای استان، دستورهای قضایی جعلی نیز برای افراد صادر می‌کرد.

هاشمیان ادامه داد: این متهم در پی گزارش‌های مردمی به سامانه تلفنی ۱۵۸۰ شناسایی و توسط حفاظت اطلاعات دادگستری گلستان دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان اظهار کرد: پرونده این فرد که پیشتر هم سابقه جعل داشت در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی در حال رسیدگی است.