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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۰:۴۵

رئیس دادگستری گلستان:

جاعل حرفه‌ای در گلستان شناسایی و دستگیر شد

جاعل حرفه‌ای در گلستان شناسایی و دستگیر شد

گرگان- رئیس دادگستری گلستان از شناسایی و دستگیری و شناسایی جاعل حرفه‌ای اسناد در گلستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی دادگستری استان گلستان، هادی هاشمیان با اشاره به دستگیری شناسایی و دستگیری جاعل حرفه‌ای در استان اظهار کرد: این فرد اوراق قضایی، سند زمین، شناسنامه و گذرنامه جعل می‌کرد و به افراد می‌فروخت.

وی افزود: این فرد با جعل امضای دادستان یکی از شهرهای استان، دستورهای قضایی جعلی نیز  برای افراد صادر می‌کرد.

هاشمیان ادامه داد: این متهم در پی گزارش‌های مردمی به سامانه تلفنی ۱۵۸۰ شناسایی و توسط حفاظت اطلاعات دادگستری گلستان دستگیر شد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان اظهار کرد: پرونده این فرد که پیشتر هم سابقه جعل داشت در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی در حال رسیدگی است.

کد مطلب 4129043

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