برپایی موکب احمدبن موسی(ع) حرکت تاثیرگذار فرهنگی است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی سپاه فجر فارس، سردار سید هاشم غیاثی با بیان اینکه برگزاری باشکوه مراسم پیاده روی اربعین گُواه دلدادگی شیعیان جهان به امام حسین (ع) است، گفت: دوستداران اهل بیت (ع) و دست اندرکاران این مراسم با توجه به حضور میلیونی زائران اربعین و با بهره گیری از معارف اهل بیت (ع) و آموزه های دین اسلام ویژه برنامه های فرهنگی و تبلیغی را در حاشیه این مراسم برگزار کنند .

وی با اشاره به نقش بزرگ و تاثیرگذار حضرت زینب (سلام الله علیها) در ترویج فرهنگ عاشورا، گفت: حضور میلیونی شیعیان و دوستداران اهل بیت (علیهم السلام) در مراسم پیاده روی اربعین تجدید بیعت با آرمان های کربلا و اعلام آمادگی برای دفاع همه جانبه از اسلام ناب محمدی (ص) است .

فرمانده سپاه فجر افزود: راه اندازی دفتر موکب احمد بن موسی (علیه السلام) در حرم مطهر شاهچراغ (ع) در راستای ایجاد انسجام و هماهنگی در بین نیروهای انقلابی و دوستداران اهل بیت (علیهم السلام) برای برگزاری هر چه باشکوه تر مراسم پیاده اربعین حسینی انجام شده است .

غیاثی با بیان اینکه سپاه فجر همگام با خیران و دوستداران اهل بیت (علیه السلام) در برپایی موکب احمد بن موسی (ع) مشارکت دارد، گفت: برپایی این موکب با این حجم پذیرش بیش از هشتاد و دو هزار زائر یک کار بسیار بزرگ بوده است بصورتی که سپاه فجر سال گذشته تامین امنیت موکب احمد بن موسی(ع) را بر عهده داشت و چهل هزار تردد طِی ایام برپایی این موکب ثبت و کنترل شد .

وی با بیان اینکه بسیجیان تیم های مهندسی سپاه فجر نقش اصلی را در ساخت تاسیسات موکب احمد بن موسی (ع) بر عهده دارند، گفت: سال گذشته طی هجده روز خدمات رسانی به زائران، هیچگاه سیستم آبرسانی و برق رسانی این موکب قطع نشد و پذیرایی از زائران اربعین حسینی به بهترین نحو ممکن انجام شد .

فرمانده سپاه فجر فارس ادامه داد: در سال جاری نیز درمانگاه تخصصی موکب احمد بن موسی (ع) با حضور پزشکان و پرستاران بسیجی خدمات بهداشتی و درمانی رایگان به زائران اربعین حسینی ارائه خواهد کرد .

سردارغیاثی با بیان اینکه ارتباط زائران و مهمانان موکب احمد بن موسی (ع) با دست اندرکاران این مجموعه خدمت رسان حفظ می شود، خاطرنشان کرد: سپاه فجر و بسیج استان فارس در حاشیه برپایی موکب احمد بن موسی (ع) برنامه های متنوع فرهنگی را برای بهره بردن حداکثری زائران از مراسم اربعین حسینی برگزار خواهد کرد.