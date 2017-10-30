به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، علی عابدزاده در بیست و دومین جلسه شورای سازماندهی مبادی زمینی کشور با اشاره به اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری برای کنترل و نظارت قیمت پروازهای ویژه اربعین اظهار داشت: این سازمان به لحاظ تجربه بالا در خصوص پروازهای ویژه اربعین، از سه ماه قبل اقدام به برنامهریزی کرده است و طبق توافق با شرکتهای هواپیمایی، نرخ بلیت رفت و برگشت تهران ـ نجف به مبلغ ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان، برای رفت و برگشت بین مشهد و نجف، مبلغ ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و برای بلیتهای یکطرفه، نصف مبالغ اعلامشده در نظر گرفته شد.
وی افزود: البته باید توجه داشت که حدود ۲۳ سال از آزادسازی نرخ بلیت پروازهای خارجی میگذرد؛ اما سازمان هواپیمایی با هدف جلوگیری از رقابت مضر در فضای کسب و کار و بروز مشکلات برای مردم اقدام به تعیین نرخ بلیت برای این ایام اربعین کرده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، با توجه به افزایش تقاضا و تعداد محدود صندلیها گفت: در گذشته اشخاصی از فروش بلیت اینترنتی سوءاستفاده میکردند؛ از این رو سازمان هواپیمایی تصمیم بر منع فروش اینترنتی در ایام اربعین به منظور کنترل بازار گرفته است؛ البته در همین راستا یکسری از آژانسهای مسافرتی بهعنوان نماینده رسمی فروش بلیت در سایت سازمان هواپیمایی کشوری درج و همچنین سامانهای برای راستیآزمایی نسبت به خرید بلیت هواپیما نیز راهاندازی شده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: در این مدت همکاری بسیار خوبی با پلیس فتا، سازمان تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن، سازمان حج و زیارت و سازمان حمایت از حقوق مصرفکننده شکل گرفت که منجر به شناسایی و برخورد با آژانسهای متخلف فروش بلیت شد.
عابدزاده یادآور شد: البته سامانهای بهمنظور دریافت و بررسی شکایات مردمی، نسبت به عرضه بلیت پروازهای ویژه ایام اربعین راهاندازی شده است و در این ایام مشغول بررسی شکایات و نظرات مردمی هستند. این در حالی است که نزدیک به ۸۰۰ پرواز در ایام اربعین انجام شده است.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به افزایش نرخ سوخت هواپیما در فرودگاه نجف تصریح کرد: این افزایش نرخ سوخت موجب نارضایتی شرکتهای هواپیمایی شده است و شرکتها درصدد هستند تا تعدادی از پروازهای خود را به فرودگاه بغداد منتقل کنند.
عابدزاده افزود: شرکتهای هواپیمایی هماکنون علاوه بر رایزنی با فرودگاه بغداد، مکاتبه با فرودگاه نجف بهمنظور بازگشت نرخ سوخت هواپیما به قیمت قبل را آغاز کردهاند.
معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اقدامات سازمان هواپیمایی کشوری در این رابطه گفت: نامهای مبنی بر کاهش نرخ سوخت هواپیما در زمان سفرهای اربعین از طرف سازمان هواپیمایی کشوری به مقامات دولتی کشور عراق ارسال و این نامه از سوی مقامات به مسئولان مربوطه اعلام شد.
رئیس سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: نرخ خدمات فرودگاهی نجف سه برابر فرودگاههای اروپایی و نرخ سوخت هواپیما در این فرودگاه دو برابر فرودگاههای منطقه است.
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