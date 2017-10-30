۲۵هزار زائر از آذربایجان غربی در پیاده روی اربعین شرکت می کنند

حسن حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سال گذشته ۲۱ هزار زائر از آذربایجان غربی راهی کربلا شدند افزود: در سال گذشته زائران پیاده روی اربعین حسینی در استان ۲۱ هزار نفر بوده و امسال نیز این رقم به ۲۵ هزار نفر می رسد که نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصد افزایش داشته ایم.

وی با بیان اینکه بر اساس اعلام حج و زیارت استان تاکنون ۱۶ هزار و ۲۰۰ نفر برای شرکت در مراسم پیاده روی اربعین ثبت نام کرده اند افزود: ثبت نام زائران پیاده روی اربعین حسینی از ابتدای شهریور سال جاری آغاز شده است و تا سه روز مانده به اربعین ادامه دارد وتاکنون برای ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر ویزا صادر شده است.

حسینی با بیان اینکه امسال آذربایجان غربی ۱۴ موکب دارد از این تعداد ۱۳ موکب آن مخصوص اسکان و تغذیه زوار است اظهارداشت: روزانه ۳۰ هزار غدا بین زوار حسینی پخش خواهد شد و همچنین برای اسکان ۱۰ هزار نفر جای اسکان برای زوار در نظر گرفته شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی، افزود: اکیپی از پرسنل بیمارستان عافیان به بیمارستان صحرایی ۳۲ تختخوابی در نظر گرفته شده در کشور عراق اعزام می شوند و علاوه بر این بیمارستان صحرایی در هر موکب یک تیم امدادی حضور خواهند داشت.

حسینی خاطرنشان کرد: زائران ویزاهای خود را از دفاتر مجاز اعلام شده تهیه کنند چون یک عده از افراد سودجو در غالب کاروان ها از زائران پول دریافت می کنند که این غیرمجاز است و همه موکب های آذربایجان غربی رایگان است.

وی گفت: امسال یک موکب در مرز بازرگان، یک موکب در سه راهی ایواوغلی، یک موکب در مرز خسروی و یک موکب دیگر در خروجی میاندوآب نیز برای مسافران خارجی آئین پیاده روی اربعین در داخل استان تعبیه شده است.

رئیس ستاد بازسازی عتبات عالیات آذربایجان غربی اضافه کرد: خدمات رایگان موکب های ایرانی و به تبع آن موکب های آذربایجان غربی در پیاده وری اربعین شامل تمامی خدمات بهداشتی، تغذیه و درمانی است.

وی با اشاره به اینکه در روزهای اخیر تعداد انگشت شماری از افراد سودجو با شگردهای گوناگون برای ثبت نام زائران هزینه دریافت کرده اند، اظهار داشت: این افراد هیچ ارتباطی را با ستاد اجرایی موکب های آذربایجان غربی ندارند.