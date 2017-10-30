به گزارش خبرگزاری مهر، محمد علی نجفی، صبح امروز در حاشیه مراسم «بهره برداری از ۱۵ دستگاه واگن و لوکوموتیو برقی تهران و حومه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران با ورود ۳۰ دستگاه اتوبوس»، طی سخنانی در جمع خبرنگاران ابراز کرد: حمل و نقل عمومی از مهم ترین برنامه های شهرداری تهران به شمار می رود که امیدواریم طی ماه ها و سال های آینده، تهران از نظر حمل و نقل عمومی به وضعیت مناسب و قابل دفاعی برسد.

وی تاکید کرد: گسترش حمل و نقل عمومی از نظر انتقال آسایش و آرامش به شهروندان بسیار مهم است، از دیگر سو توسعه حمل و نقل عمومی به صورت مستقیم به توسعه شهری کمک کرده و می تواند کسب و کار و اقتصاد شهری را پرطراوت و پر رونق کند.

شهردار تهران با اشاره به ورود ۷ رام قطار و ۴۹ واگن جدید به مترو تهران، عنوان کرد: از این میزان ۴ رام واگن کاملا جدید است که مونتاژ شده و برای اولین بار وارد خطوط می شود و ۳ رام نیز واگن هایی است که تعمیرات اساسی شده اند. این واگن ها در خط شرقی غربی تهران مورد بهره برداری قرار گرفته و سرفاصله خط حدود یک دقیقه کاهش پیدا می کند.

نجفی با اشاره به نیاز پایتخت به افزوده شدن ۲ هزار واگن های جدید، تاکید کرد: شورای اقتصاد مصوبه ای تنظیم کرده است که هزار واگن جدید از طریق فاینانس خارجی تامین شود؛ در این مسیر هم اکنون برای ۶۳۰ واگن مناقصه بین المللی انجام شده که امیدوار هستیم تا پایان آبان ماه تکلیف مناقصه روشن شده و کار ساخت این ۶۳۰ واگن جدید آغاز شود.

به گفته شهردار تهران با افزوده شدن واگن های جدید تحولی در حمل و نقل عمومی در کلانشهرها خصوصا تهران، مشهد و اصفهان صورت خواهد گرفت.

وی با تاکید بر اینکه هنوز نتیجه مناقصه بین المللی روشن نیست، گفت: تمامی منابع مالی این ۶۳۰ واگن توسط دولت تامین می شود و از زمانی که کار ساخت واگن ها آغاز شود، به صورت تدریجی به شبکه اضافه خواهد شد اما شاید ورود اولین واگن حدود یک سال و نیم طول بکشد.

نجفی در ادامه به ورود ۳۰ دستگاه اتوبوس جدید به دو خطوط اتوبوسرانی اشاره کرد و گفت: تمامی هزینه و سرمایه گذاری خرید اتوبوس ها توسط بخش خصوصی انجام شده و حدود ۶۰ درصد منابع مالی این اتوبوس ها از طریق وام تامین شده است.

وی افزود: امیدواریم دولت به عنوان ستون فقرات حمل و نقل عمومی و در زمینه توسعه و نوسازی ناوگان اتوبوسرانی به ما کمک کند، چراکه از سال ۸۹ خطوط اتوبوسرانی نوسازی نشده است و تعدادی اتوبوس با عمر بالای ۱۰ سال داریم.

شهردار تهران ادامه داد: مردم از وضعیت این اتوبوس های فرسوده راضی نیستند؛ در کنار این امر اتوبوس های با عمر بالا باعث ایجاد آلودگی هوا شده و از جهات مختلف زندگی و آرامش مردم را تحت تاثیر قرار می دهد.

نجفی تاکید کرد: دولت قرار بود ۸ درصد از سود وام خطوط اتوبوس را به عنوان یارانه تامین کند که این اقدام هنوز صورت نگرفته است؛ همچنین امیدواریم دولت در زمینه یارانه بلیط اتوبوس و مترو به ما کمک کند تا وضعیت بهتری داشته باشیم.

وی در پاسخ به سوالی درباره تعطیلی خط ۷ مترو تهران، عنوان کرد: از زمان راه اندازی خط ۷ مترو بحث بود که این خط از نظر سیگنالینگ، علائم الکترونیکی، تجهیزات، ریل و بعضی از مسایل مربوط به کشنده ها و خود واگن ها امنیت کافی را نداشته و دارای مشکل است از این رو به نظرم این کار را باید خیلی زودتر انجام می دادیم. حدود یک ماه و نیم پیش نیز وزارت کشور گزارشی مبنی بر ایمن نبودن این خط و توصیه به تعطیل کردن آن ارسال کرد.

شهردار تهران افزود: نمی خواستیم این خط را تعطیل کنیم اما با بررسی های صورت گرفته و بررسی چندین جلسه با متخصصان شورای شهر و شهرداری، در نهایت فکر کردیم ادامه خط در شرایط فعلی جان همشهریان و شهروندان را به خطر می اندازد. از این رو به اجبار تصمیم گرفته شد، این خط تعطیل شود.

نجفی عنوان کرد: شاید کارهایی که روی این خط باید انجام شود، حدود شش ماه طول بکشد اما امیدواریم کارهای مربوطه زودتر انجام شده و خط ۷ مترو پیش از عید نوروز مجددا راه اندازی شود.

وی درباره فعالیت خط ۷ مترو در ساعات صبح امروز، گفت: به همین منظور فکر کردیم بعضی از همشهریان ممکن است در جریان اطلاعیه شهرداری مبنی بر تعطیلی خط ۷ مترو قرار نگیرند، از این رو یک یا دو روز سرویس دهی را در این خط ادامه می دهیم اما همشهریان مطلع باشند که بعد از دو روز این خط تعطیل خواهد شد.

شهردار تهران همچنین در پاسخ به سوالی درباره سرنوشت ساخت بزرگراه شهید شوشتری، تصریح کرد: این بزرگراه موافقت قبلی نداشته و از ابتدا محیط زیست مخالف ساخت آن بوده است اما شهرداری علی رغم مخالفت محیط زیست، کار را شروع کرد. ما طبق روش خود برای هر مسئله اختلافی با هر یک از دستگاه ها، کمیته کارشناسی را تعیین می کنیم و در نهایت نظر کمیته کارشناسی برای طرفین ملاک عمل خواهد بود. در مورد بزرگراه شهید شوشتری نیز قرار شد کمیته کارشناسی با حضور کارشناسان شهرداری و محیط زیست تشکیل شود.

وی در پایان تاکید کرد: عبور اتوبان شهید شوشتری از زیر زمین و اجرای تونل هم زمان اجرای پروژه را طولانی می کند و هم هزینه های زیادی به دنبال خواهد داشت؛ امیدواریم با تشکیل این کمیته به توافق برسیم و بدون لطمه خوردن زیاد به محیط زیست، بتوان این پروژه را ادامه داد.