به گزارش خبرنگار مهر، علی خیلدار در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور ضمن قدردانی از عملکرد دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر در استان البرز به واسطه انتشار به موقع، کامل و دقیق اخبار و برخورد حرفه ای، اظهار کرد: بدون شک رسانه و خبرنگاران از جایگاه ویژه ای در جوامع امروزی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه استان البرز به لحاظ همجواری با تهران بخشی از بار پایتخت را به دوش می کشد، افزود: البرز محل عبور ۱۵ استان دیگر کشور بوده و جزء استان های نخست مهاجر پذیر به شمار می آید.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز وجود مشکلاتی چون جمعیت بالا، مهاجرپذیری و کمبود امکانات زیرساختی در این منطقه را از جمله مسائلی برشمرد که سبب شده البرز نتواند نیازهای خود را تامین کند.

خیلدار با بیان اینکه بدون شک البرز به مرکزیت کرج نیز مصون از پدیده های غیر اخلاقی و ناهنجاری هایی اجتماعی نیست، تاکید کرد: این استان به واسطه مشکلات یاد شده در بخش آسیب های اجتماعی با معضلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند.

وی تقویت بنیان و حوزه های فرهنگی، هنری و اجتماعی جامعه را از جمله اصلی ترین راه برون رفت از آسیب و هنجارهای اجتماعی عنوان کرد و افزود: مهم ترین رکن جامعه مقوله فرهنگ رسانه و هنر است چرا که این بخش تاثیر بسزایی در امر اطلاع رسانی و وفاه اجتماعی دارد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز با بیان اینکه مقابله با آسیب های اجتماعی با تقویت زیر ساخت های فرهنگی میسر می شود، تصریح کرد: در این حوزه باید خانه های تئاتر، موسیقی و کتاب را در حوزه سخت افزار و نرم افزار را گسترش دهیم.

وی با اشاره به اینکه عدم نشاط و افسردگی بستر گسترش آسیب های اجتماعی را در جامعه افزایش خواهد داد، اظهار کرد: استان البرز به واسطه وجود اقوام مختلف و مهاجرت از ظرفیت خوبی در بخش فرهنگ و هنر برخوردار است از طرفی باید به این‌نکته نیز تاکید کرد که حل معضلات و آسیب های اجتماعی راه قهری را نمی پذیرد.

خیلدار با بیان اینکه البرز مردمانی متدین، دین مدار و مذهبی را در خود جای داده که بیش از پنج هزار شهید را به انقلاب اسلامی تقدیم کرده اند، گفت: این استان همانند دیگر نقاط کشور مصون از ناهنجاری هایی اجتماعی نیست؛ اظهار نظر در خصوص عفاف و حجاب باید بر اساس نظر فقها صورت گیرد.

وی افزود: انسان موجود پیچیده و حساسی است که با توصل با شیوه های قهری نمی توان با آن ها برخورد کرد لذا باید در مسیر تقویت حوزه های فرهنگی و معرفی مولفه های دینی قدم برداشت.