اهداف پدافند غیر عامل در جامعه تبیین شود

علی مویدی زاده در حاشیه برگزاری مانور پدافند غیر عامل در سرخه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه ایجاد فرهنگ و باور عمومی در مورد ضرورت به کارگیری اصول پدافند غیرعامل در خصوص طرح های حساس و حیاتی کشور بسیار حائز اهمیت است، ابراز داشت: پدافند غیرعامل به عنوان ساده‌ترین، کم هزینه‌ترین‌ و صلح‌آمیزترین روش‌ دفاع یک دولت و ملت در مقابل دشمنان محسوب می شود.

وی افزود: پدافند غیرعامل ضمن ایجاد روحیه امید و آرامش در جامعه و با گفتمان صیانت از حقوق شهروندی، بستر امنیت پایدار را برای یک کشور به همراه دارد، لذا این مهم می طلبد تا ضرورت های وجود پدافند غیرعامل در جامعه تبیین شود.

فرماندار سرخه با بیان اینکه اصول پدافند غیرعامل فضای مناسب دسترسی نیروهای امدادی را در مواقع بحران آسان می کند، ابراز داشت: یکی از ‌عواملی که در بروز حوادث و تهدیدات دشمنان باعث می شود تا با دیر رسیدن عوامل امدادی و انتظامی تلفات این حوادث افزایش یابد، حضور مردم در اطراف محل حادثه و ایجاد ازدحام است که پدافند غیرعامل با سامان دهی از افزایش تلفات مادی و جانی جلوگیری می کند.

مویدی زاده در ادامه تصریح کرد: با توجه به نقش پدافند غیرعامل در کنترل تلفات مادی و جانی و همچنین افزایش آمادگی دفاعی مردم در برابر هر گونه تهدید داخلی و خارجی لذا باید فرهنگ نحوه کار و اهداف پدافند غیرعامل بیش از بیش در جامعه معرفی شود.

وی با تاکید بر اینکه اکثر مردم از اهداف پدافند غیرعامل ناآگاه هستند، افزود: باید با همراهی دستگاه های اجرایی و رسانه ها نقش و کارکردهای پدافند غیر عامل در جامعه معرفی و همچنین از سوی دیگر آموزش های همگانی و عمومی در این خصوص به مردم ارائه شود

مانور پدافند غیر عامل صبح دوشنبه با حضور مسئولان شهرستانی در سرخه برگزار شد.