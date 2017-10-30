نحوه برگزاری هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، در بخشنامه معاونت پژوهشی دانشگاه آمده است: «با توجه به برگزاری بیست و پنجمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران از بیستم تا بیست و ششم آبان با شعار آینده روشن با خانواده کتابخوان، تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به رعایت مواردی نظیر برگزاری نمایشگاه در بازه زمانی یاد شده، فروش کتابهای چاپ شده توسط واحد با تخفیف ویژه ۴۰ درصد، برگزاری مسابقات کتاب و کتابخوانی و انتخاب برترین ها، برگزاری جلسات نقد و بررسی کتاب با حضور نویسنده اثر ملزم شدند.

همچنین دعوت ناشران خارج از دانشگاه برای برپایی غرفه های کتاب فروشی با ارائه فضا و مکان رایگان از سوی واحد و ارائه تخفیف های عرف نمایشگاهی از سوی ناشر از دیگر مواردی است که در این بخشنامه به آن تاکید شده است.

ارسال گزارش مربوط به برگزاری هفته کتاب و فعالیت های انجام شده از سوی واحدها به معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه (اداره کل گسترش علم سنجی) برای ارزیابی عملکرد واحدها نسبت به فعالیت های انجام شده دانشگاه در هفته یاد شده الزامی است.

همچنین تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی براساس این بخشنامه ملزم به اطلاع رسانی و همکاری لازم درخصوص شرکت کتابداران و مدیران کتابخانه ها در سومین کنگره سالانه متخصصان علوم اطلاعات ایران (۱۴ و ۱۵ آبان ماه) شده اند.»