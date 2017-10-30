چاه های غیر مجاز بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری شناسایی شوند

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز امیری شامگاه یکشنبه در جلسه نشست بهره وری آب کشاورزی چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: افزایش تولید بهره وری و مدیریت مطلوب محصولات کشاورزی بر تولید بهتر و رشد اقتصاد در استان تاثیر بسزایی دارد و همچنین باید به منظور استفاده درست از فناوری های به روز، کشاورزان آموزش داده شوند.

وی افزود: به سبب مصرف زیاد آب در کشت برنج، این محصول تا حد چشمگیری در چهارمحال و بختیاری کاهش یافته و باید در این حوزه تغییر الگوی کشت انجام و محصولاتی که نیاز آبی کمتر و سود بیشتری برای کشاورز دارد کشت شود.

توسعه باغات انگور دیم در چهارمحال و بختیاری ضروری است

وی با اشاره به اینکه توسعه محصولات دیم در این استان ضروری است، عنوان کرد: کشاورزان در اراضی خود انگور دیم کشت کنند.

سرپرست استانداری چهار محال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: باید برداشت های غیرقانونی و حفر چاه های غیرمجاز جلوگیری شود و در چهارچوب قانون و مقرارت خاص برخورد های لازم صورت بگیرد و همچنین به منظور ارتقای آگاهی مردم در این زمینه آموزش های تاثیرگذار و مطلوب ارائه شود.

توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است

امیری یادآور شد: کشت های گلخانه ای برای مناطقی که دچار کم آبی شدید و خشکسالی بیشتر می‌باشد باید از سوی جهادکشاورزی رونق و توسعه یابد و همچنین در خصوص جلوگیری از گرد و خاک باید گیاهان خاص کشت شود.

سرپرست استانداری چهار محال و بختیاری و معاون عمرانی استاندار چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه بخش کشاورزی در چهارمحال و بختیاری زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی است، ادامه داد: باید از ظرفیت های بخش کشاورزی برای توسعه این استان بهره گرفت.