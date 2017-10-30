به گزارش خبرنگار مهر، سیروس فتحی صبح دوشنبه در نشست خبری مراسم ۱۳ آبان در بوشهر اظهار داشت: در این روز بسیار مهم که روز مبارزه با استکبار جهانی و روز دانشآموز نامگذاری شده است برنامههای مختلفی در استان برگزار میشود.
وی اضافه کرد: آموزش و پرورش به عنوان متولی امور دانشآموزی برنامه هایی را در کمیته دانشآموزی یوم الله ۱۳ آبان مصوب و ابلاغ کرده است و انشالله شاهد حضور گسترده دانشآموزان و فرهنیگان در مراسم ۱۳ آبان خواهیم بود.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر ادامه داد: زنگ استکبارستیزی در روز ۱۳ آبان در همه مدارس استان به صدا درمیآید و امکان حضور همه همکاران اداری و فرهنگیان و دانش آموزان با اطلاعرسانی های مناسب را در مراسم این روز فراهم کردیم.
وی افزود: با برنامهریزی صورت گرفته در سطح شهرستانها نیز برنامههای متمرکز برگزار میشود و با همکاری بسیج دانشآموزی، هلال احمر و سازمان دانشآموزی در ۱۳ آبان برگزار میشود.
فتحی خاطرنشان کرد: برنامههای مختلفی از جمله برگزاری ایستگاههای امدادی، موکب و برنامههای اربعین حسینی، سرودهای همگانی دانشآموزی در این مراسم برگزار میشود.
معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر بیان کرد: امیدواریم امسال هم شاهد حضور گستردهتر و بیشتر دانشآموزان در نقاط مختلف استان در این برنامه باشیم.
وی افزود: کار ویژه امسال یک مسابقه کتابخوانی است که با همکاری ادارهکل کتابخانهها و اداره فرهنگ و ارشاد برگزار میکنیم با عنوان شهید فهمیده که با سایتی که اعلام شده شرکت کنند و به ۱۳ سوال مطرح شده در این مسابقه جواب دهند.
فتحی اضافه کرد: مسابقه به صورت آنلاین و با کانال تلگرامی با کتاب شهید فهمیده از مجموعه انتشارات چهلچراغ برگزار میشود و محتوای آن را به صورت الکترونیکی هم میتوان استفاده کرد. بین کسانی که به همه سوالات پاسخ صحیح دهند قرعه کشی می شود و هدایایی به شرکت کنندگان داده میشود.
وی ادامه داد: دانشآموزان با استفاده از سرویس ها و ایاب و ذهاب در مرکز استان به محل برگزاری مراسم اعزام میشوند و انشالله شاهد حضور چشمگیر دانشاموزان در این مراسم خواهیم بود.
برنامه های بسیج دانشجویی
عباس احمدزاده مدیر فرهنگی اجتماعی ناحیه بسیج دانشجویی نیز در این نشست اظهار داشت: شهید یاعلی مدد از دانشجویان بوشهری در تسحخیر لانه جاسوسی حضور داشتند.
وی با بیان اینکه تبیین رسالت استکبار ستیزی از برنامه های بسیج دانشجویی است، خاطرنشان کرد: مجموعه بسیج دانشجویی در سراسر استان برنامه های مختلفی را در روز ۱۳ آبان دارند.
مدیر فرهنگی اجتماعی ناحیه بسیج دانشجویی افزود: به منظور حضور گسترده در مراسم روز ۱۳ آبان فراخوان برای حضور دانشجویان در مراسم ۱۳ آبان در سراسر استان صادر شده است.
وی از برگزاری نشستهای بصیرتی در قالب طرح نهضت روشنگری خبر داد و اضافه کرد: نشستهای سیاسی و تریبون آزاد، صدور بیانیه توسط پایگاههای برگزیده استان، انتشار ویژهنامه های دانشجویی و انتشار واقعیات ۱۳ آبان، حضور پرشور دانشججویان در نماز جمعه سراسر استان و سخنرانی پیش از خطبههای نماز جمعه توسط دانشجویان برای این هفته و جمعه آینده از دیگر برنامه ها است.
احمدزاده افزود: فعالیت مشترک با سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز داریم که راهاندازی ایستگاه های تبادل کتاب در فضای دانشگاهها است. کتاب در مخازن و قفسه ها تعبیه میشود و دانشجویان کتابی را جایگزین میکنند و میتوانند کتابی را برای خود بردارند و استفاده کنند.
برنامه های بسیج دانشآموزی
روحالله عالی پور مسئول بازرسی بسیج دانشآموزی استان بوشهر نیز گفت: در این روز مهم اتفاقات بزرگی رقم خورد و مراسم مختلفی نیز در این روز مهم در سطح استان برگزار خواهد شد.
وی اضافه کرد: برگزاری بیش از ۳۰۰ برنامه استکبار ستیزی در استان، برپایی نمایشگاه، زنگ استکبارستیزی در مدارس، برگزاری ایستگاه های صلواتی، سخنرانی نماینده دانشآموزان پیش از خطبههای نماز جمعه، روزنامه دیواری و نقاشی با موضوع، برپایی مسابقات نقاشی در محل راهپیمایی از جمله این برنامه ها است.
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