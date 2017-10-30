اعزام ۳۳۰ اتوبوسران مشهدی برای خدمت رسانی به زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیشابوری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: مطابق مصوبه شورای شهر مشهد امسال نیز خدمات رسانی به زائران اربعین انجام می شود و ۳۳۰ نفر از همکاران اتوبوس رانی، فنی و انتظانات سازمان با ۱۵۰ دستگاه عازم عراق شده و اکنون در مرز مهران هستند تا عبور از انتقال مرز به سمت نجف صورت گیرد.

وی با اشاره به تاکید شهردار و اعضای شورا مبنی بر عدم ایجاد اختلال در سرویس دهی مشهد افزود: طبق استانداردها، بین ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت کل ناوگان جهت انجام سرویس های دوره ای تعمیر و نگهداری از سرویس دهی خط خارج می شوند که باید به گونه ای برنامه ریزی کنیم که این تعداد اتوبوس اعزامی به کشور عراق که حدود ۷ و نیم در صد کل ناوگان شهر مشهد می شود را بتوانیم سرویس دوره ای و تعمیر و نگهداری را به ساعات خارج از سرویس دهی منتقل کنیم تا خلا این سرویس را پوشش بدهیم.

مدیرعامل سازمان اتوبوس رانی شهرداری مشهد در خصوص مشارکت تمامی شهرها در اربعین حسینی و اعزام نیرو گفت: در حوزه سازمان اتوبوس رانی بدون استثنا، تمامی کلان شهرها در این ماموریت شرکت می کنند و شهرهای مرزی نیز در این امر مشارکت دارند و برابر تصمیم ستاد اربعین کشور بنا شده سازمان های اتوبوس رانی تهران، مشهد و کرج در خاک عراق سرویس دهی کنند.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه در روزهای آخر دهه صفر پذیرای زائران امام رضا(ع) هستیم، ماموریت ما در عراق پنج روز زودتر به پایان می رسد.