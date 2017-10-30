قدرت‌ ‌الله نوروزی با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و سومین نمایشگاه مطبوعات کشور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص برنامه‌های شهرداری برای حل معضل رودخانه زاینده رود به عنوان اصلی‌ترین مطالبه مردم اصفهان و لزوم جابجایی صنایع آب بر اظهار داشت: باید توجه داشت که در حال حاضر آب بران رودخانه زاینده رود بخشی مربوط به صنعت، بخشی مربوط به کشاورزی و بخش دیگری مربوط به شرب مردم استان اصفهان است.

وی با بیان اینکه از آنجایی که حق بهره مندی از آب شرب سالم حق بشری است، تصریح کرد: از این رو تامین آب شرب در اولویت است و در این زمینه کشاورزان اصفهان بیش از هر بخش دیگری با توجه به وضعیت فعلی زاینده رود ضرر کرده ‌اند.

شهردار اصفهان با بیان اینکه شهرداری با توجه به عنوان یکی از حق آبه داران زاینده رود با توجه به خشکی این رودخانه از ابعاد مختلف تاوان زیادی را می پردازد، افزود: در این راستا می توان به آلودگی هوا، نابودی میراث تاریخی و فرهنگی و به خطر افتادن هویت اصفهان اشاره کرد.

وی با بیان اینکه وضعیت فعلی زاینده رود از دغدغه های مهم مدیریت شهری اصفهان است، تصریح کرد: در برنامه‌های ما گردشگری در اولویت است و ما نمی‌توانیم در تحقق این هدف موفق باشیم مگر زاینده رود جاری را در اصفهان داشته باشیم.

نوروزی با تاکید بر اینکه ما باید تمام تلاش خود را برای احیای دایمی زاینده رود بکار گیریم، افزود: در نخستین گام ما باید تعامل سازنده‌ای را با مسئولان استانی و ملی و همکاری با مردم را داشته باشیم اما باید توجه داشت که برای احیای دایمی زاینده‌رود نیازمند اراده ملی هستیم و ما به تنهایی نمی توانیم در این زمینه قولی را بدهیم.

اراده حکومتی برای احیای رودخانه زاینده رود نیاز است

وی با بیان اینکه اراده حکومتی برای احیای رودخانه زاینده رود نیاز است، ابراز داشت: با این اقدام می‌توان سد را پر آب کرد و آبرسانی درستی را با اجرای طرح های در دستور کار به همه مردم استان اصفهان داشته باشیم.

شهردار اصفهان در ادامه با تاکید بر اینکه خشک شدن رودخانه زاینده رود باعث افزایش حاشیه نشینی در اصفهان شده است، گفت: مردمانی از شرق اصفهان به دنبال بیکاری با توجه به نبود آب، راهی حاشیه‌های اصفهان شده‌اند ضمن اینکه مردمان جویای کار دیگر استان‌های کشور نیز برای یافتن شغل به حاشیه‌های شهر اصفهان می‌آیند.

وی با بیان اینکه افزایش حاشیه‌نشینی افزایش آسیب‌های اجتماعی را نیز به همراه دارد، ادامه داد: امروز اصفهان با معضلات اجتماعی مختلفی مواجه است و بر این باورم که باید معضلات اجتماعی را با همکاری دستگاه‌های متولی مدیریت کرد.

نوروزی مبارزه با معضل اجتماعی را ناکارآمد دانست و تصریح کرد: مبارزه با آسیب‌ها آنها را پیچیده‌تر می‌کند و در بسیاری از موارد مسایل امنیتی و بهداشتی را نیز به دنبال دارد.

شهردار اصفهان با بیان اینکه مدیریت شهری به دنبال کنترل جمعیت و کاهش مهاجرت به این شهر است، ابراز داشت: اصفهان دیگر کشش جمعیت بیشتر را ندارد و در نظر داریم با ایجاد خط ریلی بین اصفهان و دیگر شهرهای اطراف از مهاجرت به این شهر بکاهیم.