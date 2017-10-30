تولیدات پویانمایی در شیراز نمایش داده می شود

مهدی رنجبر در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در روز های ۹ و ۱۰ آبان ماه سالن مهر تالار حافظ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس میزبان علاقه مندان هنر انیمیشن است افزود: در این برنامه ضمن نمایش تولیدات پویانمایی استان، آثار مازیار محمدی نژاد از انیماتورهای مطرح شیراز هم به نمایش گذاشته می شود.

وی در ادامه به اعلام برنامه نمایش آثار پرداخت و گفت: انیمیشن های «زندگی دیگران» ساخته بهاره احمدی، «هستی» و «عروسک چینی بابا: به کارگردانی علی زارع قنات نوی در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در ساعت ۱۶ تا ۱۷ به نمایش در می آید.

رنجبر ادامه داد: در کنار این آثار، انیمیشن هایی که محمدی نژاد هم ساخته با عنوان های «حکایت های شاهنامه»، «ماجراهای آقای داچی» و «شهر راز» پخش می شوند.

وی عنوان کرد: مازیار محمدی نژاد فعالیت‌های خود را با نقاشی و موسیقی آغاز کرد و در سال ۱۳۷۶ ساخت انیمیشن کامپیوتری را فرا گرفت و به عنوان انیماتور در صدا و سیمای مرکز فارس مشغول به کار شد؛ ساخت انیمیشن را با فیلم‌های کوتاه آغاز کرد و سپس به تولید سریال و فیلم سینمایی بلند روی آورد.

رنجبر ادامه داد: او هم‌اکنون او با ارائه روش‌های نوین در تولید انیمشین در جشنواره فن‌آفرینی شیخ بهایی سال۱۳۹۱ موفق به دریافت عنوان فن‌آفرین برتر در زمینه علوم انسانی شد؛ این درحالیست که علی زارع قنات نوی نویسنده و کارگردان انیمیشن «عروسک چینی بابا» متولد ۱۳۵۹ با انیمیشن هایی که اعلام شد در رویدادهای انیمیشن ایران و جهان درخشیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در تقویم جهانی ۲۸ اکتبر روز جهانی انیمیشن نامیده شده و برنامه های متعددی در این خصوص برگزار می شود.