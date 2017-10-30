به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد از پیاده‌سازی سامانه جامع دریایی در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: این پروژه یکی از طرح های بسیار مهم سازمان بنادر قلمداد می شود که در صورت اجرا و پیاده سازی درست، می‌تواند در فرآیند دریایی کشور مؤثر باشد.

وی در ادامه از دو معاونت امور دریایی و مهندسی و امور زیربنایی و این سازمان خواست تا در خصوص عملیاتی‌سازی و اجرای اصولی این سامانه، اهتمام جدی داشته باشند.

راستاد با اشاره به پروژه آزادسازی خدمات دریایی به عنوان یکی دیگر از طرح های سازمانی، نشست هماهنگی مدیران ارشد سازمان را در جهت رفع مسائل و مشکلات و انتقال تجربیات موفق مؤثر دانست.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، با اشاره به بروز تحولات مهم در صنعت بندری و دریایی افزود: توجه مدیران به تحولات جدید و آخرین تغییرات در صنعت دریایی و دریانوردی دنیا ، می تواند در جهت ارتقای آگاهی و دانش مدیران سازمان مهم و مؤثر باشد.

وی در ادامه با تأکید بر سازماندهی امور قراردادهای سازمان بنادر اظهار کرد: فرایند انجام مناقصات و تکمیل مستندات در سازمان باید به صورت متمرکز و بر اساس فرایند مشخصی انجام شود.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، علاوه بر سند راهبردی بخش دریایی کشور به عنوان یکی از الزامات سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، سند راهبردی سازمان بنادر نیز باید به عنوان سند بالادستی، توسط مرکز بررسی ها و مطالعات راهبردی این سازمان در دست پیگیری جدی قرار گیرد.