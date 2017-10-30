۲۰ درصد تصادفات جاده ای در راههای روستایی زنجان رخ داده است

سرهنگ حبیب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر بر گسترش فرهنگ رانندگی در روستاها تاکید کرد و افزود: متاسفانه در روستاها قوانین راهنمایی و رانندگی نادیده گرفته می شود و مغفول مانده است.

وی اظهار کرد: طی هفت ماهه سالجاری بیش از ۲۰ درصد از تصادفات جاده ای در استان زنجان در راههای روستایی بوده است و پلیس در بحث پیشگیری از تخلفات و حوادث جاده ای رویکرد تذکری و ارشادی دارد.

رئیس پلیس راههای روستایی استان زنجان گفت: متاسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده و رانندگان تنها به محض دیدن دوربین مدار بسته و پلیس اقدام به بستن کمربند ایمنی می‌کنند و براساس قانون باید صندلی‌های عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و سرنشینان هم از این کمربند استفاده کنند.

موسوی افزود: باید فرهنگ درست رانندگی کردن در مردم به خوبی تقویت شود و تحقق این امر مهم نیازمند آموزش است.

رئیس پلیس راههای روستایی استان زنجان تصریح کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

موسوی افزود: رانندگان به محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پار کینگ اقدام به استراحت کنند و اصلا رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در جاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی آید توقف کنند.

وی یاد آورشد: رانندگان در شب از رانندگی خود داری کنند چرا که دید بسیار کم می شود واز رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند.