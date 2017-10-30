۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۳:۵۰

رئیس پلیس‌راههای روستایی استان زنجان:

۲۰ درصد تصادفات جاده ای در راههای روستایی زنجان رخ داده است

زنجان-رئیس پلیس‌راههای روستایی استان زنجان گفت: طی هفت ماهه سالجاری بیش از ۲۰ درصد از تصادفات جاده ای در استان زنجان در راههای روستایی بوده است.

سرهنگ حبیب موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر بر گسترش فرهنگ رانندگی در روستاها تاکید کرد و افزود: متاسفانه در روستاها قوانین راهنمایی و رانندگی نادیده گرفته می شود و مغفول مانده است. 

وی اظهار کرد: طی هفت ماهه سالجاری بیش از ۲۰ درصد از تصادفات جاده ای در استان زنجان در راههای روستایی بوده است و پلیس در بحث پیشگیری از تخلفات و حوادث جاده ای رویکرد تذکری و ارشادی دارد.

رئیس پلیس راههای روستایی استان زنجان گفت: متاسفانه فرهنگ بستن کمربند ایمنی در جامعه به خوبی نهادینه نشده و رانندگان تنها به محض دیدن دوربین مدار بسته و پلیس اقدام به بستن کمربند ایمنی می‌کنند و براساس قانون باید صندلی‌های عقب خودرو هم به کمربند ایمنی مجهز باشند و سرنشینان هم از این کمربند استفاده کنند.

موسوی افزود: باید فرهنگ درست رانندگی کردن در مردم به خوبی تقویت شود و تحقق این امر مهم نیازمند آموزش است. 

رئیس پلیس راههای روستایی استان زنجان تصریح کرد: کسانی که قصد سفر دارند برای اطلاع از وضعیت جاده های این استان و کشور با سامانه ۱۴۱، سایت www.۱۴۱.ir و نرم افزار موبایلی ۱۴۱ ارتباط برقرار کنند و یا با سامانه ۱۸۱۶ تماس بگیرند تا بتوانند سفر خود را مدیریت و برنامه ریزی کنند.

موسوی افزود: رانندگان به محض خستگی در اولین فرصت در یک مجتمع و پار کینگ اقدام به استراحت کنند و اصلا رانندگی نکنند و در هر دو ساعت ۱۵ دقیقه استراحت کنند و در جاهایی که مطمئن هستند تصادف پیش نمی آید توقف کنند.

وی یاد آورشد: رانندگان در شب از رانندگی خود داری کنند چرا که دید بسیار کم می شود واز رانندگی بین خطوط و سبقت و انحراف به چپ جلوگیری کنند. 

