علما در حل معضلات اجتماعی رسالت سنگینی دارند

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله عبدالکریم عابدینی در دیدار طلاب قزوینی مقیم قم اظهار کرد: امام علی (ع) در خطبه اول نهجالبلاغه درباره فلسفه بعثت و رسالت رسول اکرم (ص) فرمودند؛ خداوند جایگاه رسالت را چراغ هدایت و نجات دهنده مردم از جهالت و نادانی قرار داد.
وی تصریح کرد: امام علی (ع) جهالت و نادانی را دو اصل مهم در بُعد عملی و نظری میداند که فلسفه بعثت انبیای الهی است، از سوی دیگر شاهدیم که امام صادق (ع) فلسفه قیام سیدالشهدا (ع) را در ادامه مسیر رسالت انبیا و نجات مردم از جهل و نادانی برمیشمارد.
امام جمعه قزوین عنوان کرد: یک وقت ما قیام سیدالشهدا (ع) را یک واقعه یا حادثه می دانیم که در دورهای از تاریخ رخ داده است، آن را محدود به یک دوره و زمان خاص می کنیم که عزیزی به شهادت رسیده است و واکنش، وظیفه و عکس العمل ما این است که هر سال برای ایشان مجلس یادبود بگیریم.
وی با بیان اینکه تکلیف ما در نگاه جریانی به قیام اباعبدالله الحسین (ع) سنگین است، بیان کرد: در نگاه جریانی به قیام عاشورا وظیفه ما با برگزاری سالانه یک مجلس یادبود و فاتحه به پایان نمیرسد.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین با اشاره به سندی که ثابت میکند داستان کربلا یک جریان است، یادآور شد: در نیمههای ماه رجب سال ۶۰ یعنی شش ماه قبل از ماجرای عاشورا، با مرگ معاویه و بحث بیعت گرفتن از امام حسین (ع) برای یزید، امام رفتاری داشتند که به ما ثابت کرد داستان کربلا یک جریان تاریخی است.
وی اضافه کرد: اباعبدالله الحسین (ع) در استانداری مدینه به حاکم وقت این شهر فرمودند: «من از اهل بیت نبوت و معدن وحی و رسالت هستم و ملائکه در خانه ما رفت و آمد داشتند»، این نوع معرفی امام (ع) یعنی من از یک جریان الهی و دینی هستم؛ اما یزید به دلیل عدم پایبندی به مبانی دینی، فسق و گناه علنی نمیتواند یک جریان باشد.
آیتالله عبدالکریم عابدینی بیان کرد: امام حسین (ع) در استانداری مدینه نفرمودند من با یزید بیعت نمیکنم، اگر این سخن را مطرح میکردند یعنی کربلا یک حادثه بود؛ اما ایشان فرمودند؛ «مثل من با مثل یزید بیعت نمیکند» و این سخن یعنی نهضت سیدالشهدا (ع) یک جریان است.
این مفسر قرآن زیارت وارث را سند دیگر بر جریان بودن داستان کربلا برشمرد و اذعان کرد: در این زیارت که منتسب به امام حسین (ع) است از ابتدای خلقت حضرت آدم (ع) تا پیامبران بعدی را سلام میدهد، یعنی جریان سیدالشهدا (ع) از کربلا شروع نشده بلکه در آغاز پیدایش حضرت آدم شروع شده و با یک خط و جریانی به پیغمبر خاتم (ص) وصل میشود و این خط و جریان تا پایان جهان ادامه دارد.
امام جمعه قزوین با اشاره به درپیش بودن اربعین حسینی (ع) گفت: اینکه رهبر معظم انقلاب اربعین را بسیار جدی میبینند و حضور مردم را در راهپیمایی عظیم و باشکوه اربعین مورد تمجید قرار میدهند، به این خاطر است که باید جریان تاریخی عاشورا بین نسلهای مختلف ادامه پیدا کند تا ما رسالتهای دینی خود را انجام دهیم.
وی تصریح کرد: خداوند راجع به منافقین میفرماید که این افراد عاطفهای نسبت به یکدیگر ندارد زیرا آنها مثل چوب خشک میمانند که هیچ توجهی نسبت به وضعیت یکدیگر ندارند؛ اما مؤمنان یار و یاور یکدیگرند و نسبت به هم محبت و دوستی دارند که این موضوع در اربعین باید به خوبی نمایان شود.
آیتالله عابدینی ابراز کرد: در راهپیمایی اربعین باید نشان دهیم که همه محبان امام حسین (ع) را دوست داریم و این دوستی را در عمل و رفتار خود نشان داده و همافزایی داشته باشیم.
این مفسر قرآن کریم عنوان کرد: همه ما باید در مسیر اهداف امام حسین (ع) دستگیر یکدیگر باشیم و همانطور که در زیارت عاشورا میخوانیم؛ من دوستدار کسی هستم که دوست شماست و دشمن کسی هستم که دشمن شماست، باید به گفتههای خود عمل کنیم.
وی افزود: هیچ زمانی دوستدار سیدالشهدا (ع) نمیتواند در مقابل کشتار وحشیانه مردم مظلوم میانمار سکوت کند، ما چه کردیم برای این مظلومان جهان؟ ما خود را درگیر حاشیههایی کردهایم که عامل فراموشی رسالت طلبگی ما شده است.
نماینده ولی فقیه در استان قزوین اذعان کرد: اگر ما خود را رشد یافته مکتب و سفره امام زمان (عج) میدانیم، فایده و برکت کارهای ما برای آرمانهای امام زمان (عج)، کجا باید بروز و ظهور داشته باشد؟
امام جمعه قزوین تصریح کرد: باید یار و یاور یکدیگر باشیم و انسجام و وحدت بین خود را تقویت کنیم و اصول و فروع را شناخته و بصیرت لازم را در زندگی خود داشته باشیم، نباید سرگرمیهای مضر شیاطین ما را از رسالتهای اصلی دور کند.
وی عنوان کرد: چرا باید در جامعه ما شاهد باشیم که فرد قلدری با قمهای به دست طلبهای را به شهادت رسانده و علت اقدام خود را عدم موفقیت در کارش عنوان کند، باید راه چارهای برای حل مشکلات جامعه بیاندیشیم.
آیتالله عابدینی با انتقاد از اینکه امروز طلاق مثل ویروسی به جان خانوادهها افتاده است، ابراز کرد: فردای قیامت شاید برای افزایش طلاق در جامعه مسئولان، دانشگاهیان و آموزش و پرورش مورد سؤال قرار گیرند، اما پیش از همه، عالمان دینی مورد سوال قرار میگیرند که چقدر در مسیر ترویج سبک زندگی دینی، الهی و اسلامی قدم برداشتند؟
این مفسر قرآن کریم تصریح کرد: افزایش رشوه، ربا و ناهنجاریهای اجتماعی در کشور شایسته نیست، آیا فقط برگزاری یک منبر موعظه میتواند رسالت طلبگی ما را انجام دهد؟
وی در پایان گفت: باید به این موضوع فکر کنیم که وظیفه ما در قبال افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق چیست؟ امروز وظیفه ما رسیدگی به این مسائل و برنامهریزی برای حل این آسیبهاست.
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