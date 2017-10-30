استقرار هیات بازرسی در شهرداری‌ تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها (گروه شهرداری ها) از تاریخ ۱۰-۷-۹۶ لغایت ۱۱-۱۰-۹۶ با موضوع «بررسی عملکرد سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران» در شهرداری مستقر شده است.

چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیات بازرسی مستقر - واقع در خیابان بهشتی. خیابان قنبرزاده. نبش کوچه دهم. طبقه پنجم - مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۴۲۰۶۵۱۶۵ -۰۲۱ تماس بگیرند. ضمناً سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتی http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.