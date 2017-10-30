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۸ آبان ۱۳۹۶، ۱۱:۱۰

استقرار هیات بازرسی در شهرداری‌ تهران

استقرار هیات بازرسی در شهرداری‌ تهران

هیات بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در شهرداری تهران مستقر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات بازرسی امور وزارت کشور و شهرداری‌ها (گروه شهرداری ها) از تاریخ ۱۰-۷-۹۶ لغایت ۱۱-۱۰-۹۶ با موضوع «بررسی عملکرد سازمان پایانه‌ها و پارک سوارهای شهرداری تهران» در شهرداری مستقر شده است.

چنانچه کارکنان و شهروندان در خصوص عملکرد و اقدامات این دستگاه اجرایی شکایت یا اعلاماتی دارند می‌توانند به هیات بازرسی مستقر - واقع در خیابان بهشتی. خیابان قنبرزاده. نبش کوچه دهم. طبقه پنجم - مراجعه و یا با شماره تلفن گویای ۱۳۶ و یا با شماره تلفن ۴۲۰۶۵۱۶۵ -۰۲۱ تماس بگیرند. ضمناً سامانه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی کل کشور به‌ نشانی اینترنتی http://shekayat.bazresi.ir آماده دریافت شکایات و اعلامات شهروندان در این زمینه است.

کد مطلب 4129085
نورا حسینی

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