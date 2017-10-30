انقلاب اسلامی سبب ایجاد یک نظام ارزشی جدید در کشور بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حسن خمینی صبح دوشنبه با حضور در یادواره شهید فهمیده و ٣٦ هزار دانش آموز شهید که با حضور ۵۰۰۰ دانش آموز استان تهران در حرم مطهر امام خمینی(ره) برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: تحولاتی که در اثر انقلاب در یک انسان روی می دهد جامعه ارزشی را تغییر می دهد و سبک زندگی را متفاوت می کند و هم ارزش های ذهنی و هم ارزش های غیر ذهنی و هم رفتار فرد و جامعه را دستخوش تغییرات می کند.

خمینی افزود: اینکه می بینیم یک نوجوان از دنیا روی بر می گرداند نشانه یک تحول بزرگ است، تحولی که از عاشورا ریشه گرفته است و اکنون در آستانه اربعین حسینی می توانیم رنگ و بوی آن را در جامعه انسانی هم ببینیم.

تولیت حرم مطهر امام (ره) بیان داشت: انقلاب تحقق پیدا کرده تا بتواند یک تحول را در همه ما بوجود بیاورد، آن تحولی که از حسین فهمیده به وجود آمد پیدایش روح اخلاق در جامعه بود و این تحول بزرگ را امروز در جامعه و لحظه لحظه زندگی نیاز داریم.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام ارزشی که قبل از انقلاب بود و از آن ارزش به یک رفتار نابخردانه غیر انسانی در فضای عمومی کشورمان رسیده بود گفت: تحول انقلاب آن رفتار ها را به یک نظام ارزشی جدید تبدیل کرده بود و این که انسان ها خودشان را در جامعه مقید به یک خدای سبحان و ارزش های دینی و فدا کردن برای رسیدن به آرمان های بزرگ است و چیزی که امروز به آن احتیاج داریم پیام بزرگی است که از انقلاب فراهم آمده است و خدا را برای این نعمت بزرگ سپاسگزاریم و از خدا می خواهیم این تحول را در همه ما مستدام کند.