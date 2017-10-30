وزیر نبود معاونت پرستاری منحل می شد/ منتظر تودیع بودم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد میرزابیگی در همایش پرستاری و مراسم تودیع و معارفه معاون پرستاری وزارت بهداشت که با حضور وزیر بهداشت در سالن امام جواد(ع) وزارت بهداشت برگزار شد، افزود: خیالم از مسئولیتی که داشتم آسوده شد.

وی با عنوان این مطلب که ۳ سال و ۱۰ ماه و ۲۲ روز پیش در چنین روزی مراسم معارفه بنده بود، ادامه داد: همانجا گفتم که این پست ها و مقام ها ماندنی نیست و منتظر تودیع بودم.

میرزابیگی با اشاره به تلاش هایی که در طول سال های گذشته برای ارتقای جایگاه پرستاری در نظام سلامت صورت گرفته است، افزود: در سال های دور به ازای هر تخت بیمارستانی دو دهم نیروی کارشناس پرستاری داشتیم و در مجموع ۶ دهم نیروی پرستاری به ازای هر تخت بیمارستانی داشتیم، اما امروز از آن شرایط فاصله گرفته ایم.

معاون سابق وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه امروز موانع خدمتی پرستاران رفع شده است، تصریح کرد: حالا داشته هایی داریم که باید بدانیم می خواهیم از آنها چگونه بهره برداری کنیم.

وی ادامه داد: معتقدم که امروز برای پرستاری و پرستاران تا حدودی کار شده ولی راضی کننده نیست.

میرزابیگی به دستاوردهای پرستاری در دو سال گذشته اشاره کرد و افزود: کسانی که من را تخریب یا کمک کردند، دعا می کنم چون به رشد پرستاری کمک شد.

وی تاکید کرد: همین جا می گویم که اگر وزیر نبود، معاونت پرستاری وزارت بهداشت منحل شده بود، چون سازمان مدیریت قصد انحلال این معاونت را داشت، اما دکتر هاشمی با تلاش هایی که صورت داد، اجازه نداد این معاونت منحل شود.

معاون سابق پرستاری وزارت بهداشت، افزود: اگر مشکل من بودم، رفتم و امیدوارم در فضایی دوستانه ، شاهد ارتقای جایگاه پرستاری باشیم.

به گزارش مهر، دکتر مریم حضرتی با حکم وزیر بهداشت به عنوان معاون پرستاری وزارت بهداشت منصوب شده است.