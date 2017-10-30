۱۸روز پاکسازی مسیر زواراربعین درکرمانشاه باطرح مجازات جایگزین حبس

به گزارش خبرنگار مهر، امروز دوشنبه مراسم مجازات جایگزین حبس و بکارگیری مجرمان خرد در فعالیت‌های عام المنفعه در شهرستان صحنه استان کرمانشاه برگزار شد.

طی این طرح ۳۰۰ تن از مجرمان خرد استان تحویل سازمان محیط زیست شدند تا فعالیت های عام المنفعه و پاکسازی مسیر زائران اربعین بکارگیری شوند.

در این مراسم محمد رضا عدالتخواه، رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه گفت: مجازات های جایگزین حبس در قانون آمده و در سال ۹۳ در استان کرمانشاه انجام شد.

وی افزود: در قالب طرح مجازات جایگزین حبس ۱۵۳ هزار ساعت در ۳ سال گذشته در استان کرمانشاه کار انجام شده است و ۸۰۰ نفر به جای اینکه به زندان بروند اقدام به خدمت کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه ادامه داد: اولین کاری در این مورد انجام گرفت اقدامات مربوط به جاده مسیر کربلا بود.

وی تصریح کرد: در ۱۸ روز گذشته ۳۰۰ نفر خدمت عمومی رایگان و ۷۰ هزار ساعت کار عام المنفعه انجام شده که به برکت وجود نازنین امام حسین(ع) است.

عدالتخواه یادآور شد: طبق قانون مجازات های جایگزین این عمل باید با رضایت فردی شخص باشد و افرادی که آمادگی دارند تک تک با رضایت شخصی خودشان آمده اند.

وی افزود: برخی از این افراد حتی می گفتند می شود همسر یا پسر خود را هم بیاوریم که در این طرح شرکت کنند و این نشان از شعور حسینی در قلوب آنها است.

رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه در پایان گفت: هم‌اکنون این طرح در همه شهرستان های استان در حال اجرا و انجام است.