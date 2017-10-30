خبرگزاری مهر - گروه استانها: جایگاه دختران، زنان و مادران از دیدگاه دین مبین اسلام همواره یکی از مهمترین جایگاهها در بین اعضای خانواده و جامعه است. پیامبر گرامی اسلام(ص) بارها و در موضوعات مختلف با اشاره به این جایگاه همواره بر حفظ احترام، حرمت و توجه وافر به زنان در محیط خانه تأکید داشتند.
در فرهنگ ایران نیز با الهام از تعالیم اسلامی، همواره نام مادر و زن با احترام بیان میشود. همین عامل است که مصرع معروف «از دامن زن مرد به معراج رود» را امروز به یک ترکیب پرمعنا برای همه اقشار تبدیل کرده است.
اما یکی از بحرانهایی که با افزایش جمعیت و ایجاد مشکلات متعدد اجتماعی کمتر به چشم آمده و در سکوت رشد میکند، بحران سلامت زنان است. هرچند که زنان پایههای اصلی تولید و تربیت نسلهای آینده هستند، اما اگر این عناصر مهم از سلامت روحی و جسمی کافی برای داشتن یک زندگی سالم برخوردار نباشند، در چنین شرایطی نه فقط آن مادر یا زن و خانوادهاش که آینده یک کشور غیرقابل پیش بینی خواهد بود.
خطری که از عدم وجود سلامت کافی جسمی و روحی در زندگی زنان حاصل میشود، دامنگیر همه افراد جامعه و دهها نسل بعدی خواهد بود. از این روی لازم است تا همه ارکان کشور در کنار توجه به حل مسائل مختلف، تلاش برای کاهش و ریشه کنی مشکلات سلامت روح و جسم دختران، مادران و زنان را در اولویت خود قرار دهند. اولویتی که پیش از نهادها باید در تک تک خانههای ایران مورد توجه قرار گیرد.
شیوع بیماریهای غیر واگیر
رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سالهای اخیر بیماریهای غیر واگیر از جمله اضافه وزن، چاقی، دیابت، اختلالات چربی خون، پرفشاری خون، بیماریهای قلبی، سکتههای مغزی و قلبی، بیماری مزمن تنفسی، پوکی استخوان، تحلیل مفاصل حرکتی و سرطانهای مختلف و ... افزایش یافته که علاوه بر مشکلاتی که برای سلامتی مردم در جامعه ایجاد کرده باعث شده که سالهای از دست رفته زندگی همراه با ناتوانی در مردم از جمله بانوان زیاد گردد.
علی اکبر حق ویسی ادامه داد: از آنجایی که حدود نیمی از جمعیت کشور را بانوان تشکیل داده و آنها مسئول به دنیا آوردن نسل فردا و پرورش دهندگان و حافظ سلامتی سلول جامعه یا خانوار میباشند و آنان را دروازه سلامتی جامعه نام نهادهاند، سرمایهگذاری در حفظ و گسترش سلامتی زنان بسیار با اهمیت است.
مادران بیمار نسل آینده را دچار مخاطره میکنند
وی با بیان اینکه متأسفانه عمده مشکلات سلامتی در جامعه میتواند از دوره بارداری مادر شروع و به صورت ژن به نسل آینده انتقال یابد، گفت: یعنی مادرانی که بدون برنامهریزی و با اضافه وزن و چاقی با عادات غذایی غلط (غذاهای چرب، سرخ کرده، شور، شیرین) بارداری را شروع نموده و علاوه بر این موارد تحرک کافی نیز ندارند، دچار بیماری شده که با انتقال بیماری به جنین، نسل آینده را دچار مخاطره مینمایند.
به گفته حق ویسی، از علل مهم چاقی علاوه بر کاهش کالری مصرفی روزانه، تغییرات فرهنگی و تکنولوژیکی میباشد که باید همه در جامعه با مشارکت هم مداخلات علمی و عملی انجام و مشکل را بر طرف نمایند.
رئیس گروه تغذیه معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قم با اشاره به اینکه تعداد بسیار کمی از بزرگسالان (به ویژه زنان) در مشاغلی که نیاز به فعالیت بدنی شدید دارند، شاغل هستند، افزود: مردم به جای پیادهروی، با ماشین به سر کار میروند، به جای پله، از آسانسور استفاده میکنند، همین تغییرات کوچک، مقدار انرژی مصرفی در فعالیتهای روزانه را کاهش داده است.
عمده مشکلات سلامتی در جامعه میتواند از دوره بارداری مادر شروع و به صورت ژن به نسل آینده انتقال یابد
وی تأکید کرد: علاوه بر آن، مشغله فراوان در محل کار، سپری نمودن قسمت زیادی از روز در محل کار و رفت و آمدهای طولانی و خستگی، تواناییها را برای انجام فعالیت بعد از برگشت از محل کار، کاهش داده است و افراد نیز تصور میکنند که هیچ زمانی برای انجام فعالیت بدنی ندارند و در پایان روز باید مقابل تلویزیون بنشینند یا مشغول بازیهای ویدئویی، رایانهای و حتی موبایل و تبلت شوند.
به گفته وی، توصیه سازمان بهداشت جهانی جهت انجام فعالیت فیزیکی در هفته حداقل ۵ روز و هر روز ۳۰ دقیقه با شدت متوسط در افراد ۵۹- ۳۰ سال میباشد، به همین منظور برای گسترش فعالیت در خانه، توصیه میشود تماشای تلویزیون، کار با کامپیوتر، موبایل و تبلت در طول روز کمتر از ۲ ساعت باشد.
بیشتر بیماریهای موجود در بزرگسالی، ریشه در تغذیه دوران بارداری مادر دارد
حق ویسی با بیان اینکه برنامهریزی برای انجام فعالیتهای خانوادگی و دسته جمعی مانند پیادهروی به ویژه پیادهروی به مکانهای مذهبی و حتی موقع نماز به مساجد و انجام فعالیتهای اجتماعی و ... باعث میشود هر فرد از فعال بودن لذت ببرد، ادامه داد: توصیه میشود قبل از شروع فعالیت فیزیکی و یا برای افزایش فعالیت فیزیکی، به مراکز و پایگاههای سلامت، مراجعه نموده و با تشکیل پرونده بهداشتی از سلامت خود آگاه شوید.
وی در پایان با تأکید بر اینکه مصرف آب و مایعات در طول روز باید به میزان حداقل ۸-۶ لیوان باشد، گفت: با عنایت به اینکه بیشتر بیماریهای موجود در بزرگسالی، ریشه در تغذیه دوران بارداری مادر (دوران جنینی) و تغذیه کودکان زیر ۵ سال به ویژه زیر ۲ سال مخصوصاً با شروع غذای کمکی (که باید از ۶ ماه به بعد شروع شود) با ذائقه سازی نامناسب شروع میگردد، توصیه میشود نمک به غذای کودک ۱۲-۶ ماه اضافه نشود؛ شکر برای تهیه فرنی و حریره بادام کمتر از یک قاشق مرباخوری باشد و در کل غذاهای شیرین و شور در این سنین دریافت نگردد و در همه سنین به ویژه سنین ۶-۱ سال نیز میزان مصرف روغن شکر، نمک به شدت کنترل گردد.
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