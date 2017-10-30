احتمال صدور قرار منع تعقیب برای مهاجرانی در پرونده دکل نفتی

سید محمد علیزاده طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نقض اعدام محمدعلی طاهری در دیوان عالی،گفت: هنوز حکمی مبنی بر نقض از سوی دیوان عالی به ما ابلاغ نشده است.

وی از تعیین تاریخ برگزاری دادگاه متهمان پرونده دکل نفتی خبر داد وگفت: قرار است این پرونده سوم آذر ماه بررسی شود.

این وکیل دادگستری از کیفرخواست ۲۰۰صفحه ای در این پرونده خبرداد.

علیزاده طباطبایی در خصوص پرونده مهاجرانی از متهمان این پرونده هم گفت: کیفرخواستی برای این فرد صادر نشده است و با توجه به عدم صدور احتمالا قرار است منع تعقیب در این پرونده صادر شود.

موضوع گم شدن دکل ۷۸ میلیون دلاری فورچونا پس از آن به‌طور رسمی رسانه‌ای شد که علی لاریجانی رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس کمیسیون انرژی مجلس دستور بررسی موضوع مفقود شدن دکل نفتی متعلق به ایران را داد. این پرونده در حاضر ۵ متهم دارد.