دیدار سران هند و ایتالیا؛ گامی برای تجارت آزاد با اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر، «پائولو جنتیلونی» نخست وزیر ایتالیا روز گذشته و در سفری دو روزه وارد دهلی نو پایتخت هند شد.

این نخستین سفر نخست وزیرایتالیا به هند برای تقویت روابط دهلی نو و رم بعد از درگیری بین طرفین بر سر دستگیری دو تفنگدار ایتالیایی توسط دهلی نو در سال ۲۰۱۲ است.

«رومانو پرودی» آخرین نخست وزیر ایتالیا بود که در فوریه ۲۰۰۷ به هند سفر کرد.

لازم به ذکر است که روابط دیپلماتیک هند و ایتالیا در سال ٢٠١٢ و پس از متهم کردن دو تفنگدار دریایی ایتالیایی به کشتن دو ماهیگیر هندی توسط دهلی نو دچار تنش شد.

گفتنی است که دو تن از تفنگداران دریایی ایتالیا بنام های «سالواتور گیرونه» و «ماسیمیلیانو لاتوره» در فوریه سال ۲۰۱۲ بر روی یک فروند کشتی تجاری ایتالیایی به سوی عده ای از ماهیگیران هندی در ساحل ایالت کرالا تیراندازی و دو تن از آنان را به از پای درآوردند.

دولت هند این دو تفنگدار را دستگیر کرده و درصدد محاکمه آنان بر آمد ولی اختلاف نظر بین وزارت کشور و وزارت خارجه بر سر نحوه محاکمه آنان مانع از حصول پیشرفتی در این خصوص شده است.

از دیگر سو ایتالیا اما اعلام کرد که هند ملوانان ایتالیایی را به جای دزدان دریایی اشتباه گرفته و دستگیر کرده است.

وزارت امور خارجه هند نیز طی بیانیه ای اعلام کرد که پس از گذشت بیش از یک دهه، این دیدار با هدف تقویت روابط دوجانبه، سیاسی و اقتصادی میان دو کشور متمرکز شده است.

بر اساس جزئیات قرار است که در دیداری که بین «نارندرا مودی» نخست وزیر هند و همتای ایتالیایی اش صورت میگیرد چندین تفاهم نامه بین طرفین امضا شود.

افزون براین نخست وزیر ایتالیا در این سفر با «رام نات کویند» رئیس جمهوری هند و معاون وی نیز دیدار و گفتگو خواهد کرد.

بر اساس این گزارش مذاکرات بین دهلی نو و رم می تواند بر ایجاد یک پیمان تجارت آزاد بین اتحادیه اروپا و هند موثر واقع شود.

براساس آمار رسمی، ایتالیا در میان ۵ کشور بزرگ تجاری در اتحادیه اروپا قرار دارد و تجارت دوجانبه رم با دهلی ۸.۷۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۶-۱۷ بوده است.

صادرات هند به ایتالیا ۴.۹۰ میلیارد دلار و واردات ۳.۸۹ میلیارد دلار است که منجر به تعادل تجاری ۱ میلیارد دلار به نفع هند می شود و در چهار ماه اول سال ۲۰۱۷-۱۸، تجارت دو جانبه به ۳.۲۲ میلیارد دلار رسیده است

ایتالیا ۱۳ شرکت بزرگ سرمایه گذاری در هند با سرمایه های انباشته ای به ارزش ۲.۴۱ میلیارد دلار از آوریل ۲۰۰۰ تا ژوئن ۲۰۱۷ دارد و ۵ بخش مهم در هند که سرمایه گذاران ایتالیایی را جذب می کنند، صنعت خودرو، تجارت، بخش خدمات، ماشین آلات صنعتی و صنایع غذایی هستند.

بیش از ۶۰۰ شرکت ایتالیایی در هند نیزفعالیت می کنند که شامل بخش های مختلفی نظیر مد، پوشاک، ماشین آلات نساجی و نساجی، خودرو، صنعت قطعات خودرو، زیرساخت ها، مواد شیمیایی، انرژی، شیرینی و بیمه می شوند.