به گزارش خبرنگار مهر، هفته یازدهم رقابت های لیگ برتر در حالی با انجام ۵ بازی از بعد از ظهر امروز در ۴ شهر تهران، مشهد، تبریز و اصفهان آغاز می شود که این بازی ها با فاصله‌ای نسبتا کم از هشتاد و پنجمین دربی پایتخت برگزار می‌شود. در بازی‌های امروز فولاد در مشهد به دیدار پدیده می‌رود، پرسپولیس در خانه سایپا با این تیم دیدار می‌کند، تراکتوزسازی میزبان ذوب آهن است، سپاهان در خانه با پیکان روبرو می‌شود و در آخرین بازی امروز استقلال در ورزشگاه آزادی میزبان تیم نفت تهران است.

* پدیده - فولاد؛ سخت بازها در برابر هم

دو تیم پدیده و فولاد که در همسایگی هم در جدول رده بندی قرار دارند، در حالی یکدیگر را در هفته یازدهم دیدار می‌کنند که شرایطی کاملا مشابه دارند. هر دو تیم از ۱۰ بازی انجام داده صاحب ۴ پیروزی، ۴ مساوی و تنها ۲ شکست هستند و با ۱۶ امتیاز رده‌های چهارم و پنجم جدول را به خود اختصاص داده‌اند. فولاد و پدیده که از مربیان جوانی مثل مهاجری و پورموسوی بهره می‌برند به تیم‌های «جان سخت» لیگ معروفند. تیم هایی که کمتر به حریفان خود امتیاز می‌دهند و خیلی سخت می‌بازند.

قطعا بازی دو تیمی که به سختی تسلیم حریفان می‌شوند می‌تواند جذابیت‌های خاص خودش را داشته باشد. تیم فوتبال فولاد یکبار در هفته سوم در مشهد به میدان رفت که با توجه به پیروزی دو بر یک مقابل سیاه جامگان طبیعتا خاطرات خوشی از سفر به مشهد دارد و شاگردان پورموسوی بی‌تمایل نیستند تا این خاطرات خوش را بار دیگر زنده کنند.

فولادی‌ها پیمان شیرزادی مدافع چپ پای خود را برای این بازی به دلیل محرومیت در اختیار نخواهند داشت اما پدیده هیچ بازیکن محرومی ندارد.

* سایپا - پرسپولیس؛ برانکو و چالشی دوباره با دایی

بی‌تردید یکی از حساس ترین بازی های امروز بین تیم‌های پرسپولیس و سایپا است. مربیان سابق و فعلی پرسپولیس روی نیمکت دو تیم جدالی نفس گیر با هم خواهند داشت.

این بازی برای هر دو تیم از یک میزان حساسیت برخوردار است. پرسپولیس برای چنگ انداختن به صدر جدول و جانماندن از تیم پارس ناچار است همه امتیازات این بازی را به حساب خود بریزد و سایپا که با دایی فصل را خوب شروع کرد و همچنان در کورس صدر جدول قرار دارد، در صورت شکست در این بازی حداقل تا پایان نیم فصل اول هیچ امیدی برای بازگشت به جمع صدرنشینان نخواهد داشت.

شاگردان برانکو بعد از حذف از آسیا دو پیروزی متوالی در جام حذفی و لیگ به دست آوردند تا نتایج بازی‌های قبلی این تیم را از بحران خارج کند. حال برانکو به دنبال سومین پیروزی پی در پی خود پس از حذف از آسیا می‌گردد و در این راه به چالش سختی به اسم علی دایی و تیم خوب و دونده سایپا برخورد کرده است.

سایپا برای این بازی به جز محمد دایی، امید خالدی را هم به دلیل محرومیت در اختیار ندارد. اما سرخ پوشان هیچ بازیکن محرومی برای این هفته ندارند.

* تراکتور - ذوب آهن؛ مربیان مقابل تیم‌های سابق شان

تراکتور و ذوب آهن در حالی در هفته یازدهم به دیدار هم می‌روند که مربیان دو تیم نسبت به فصل قبل جای خود را روی نیمکت ها عوض کرده‌اند. قلعه نویی که فصل گذشته هدایت سرخ پوشان تبریز را بر عهده داشت و با این تیم به فینال جام حذفی رسید و در لیگ برتر هم جایگاه سوم را به دست آورد، در هفته یازدهم به جمع پروشورها باز می‌گردد.

تراکتورسازی هم در حالی برای این دیدار آماده می‌شود که گلمحمدی و به خصوص مجتبی حسینی فصل گذشته مربیان تیم ذوب آهن بودند. این نشان می‌دهد دو تیم شناخت خوبی از حریفان امروز خود دارند و احتمال این که بازی نزدیک و سختی را شاهد باشیم زیاد است.

تراکتورسازی که در نیم فصل اول با معضل کمبود بازیکن مواجه بود، برای این بازی مهدی کیانی را هم مثل بازی‌های اخیرش در اختیار ندارد تا کار سخت این تیم سخت تر شود.

شاگردان گلمحمدی تا قبل از این بازی با ۱۱ امتیاز در رده یازدهم جدول قرار داشتد و شاگردان قلعه نویی با ۱۲ امتیاز در رده هشتم. امتیازات کامل این بازی برای هر دو تیم مهم است و مربیان دو تیم نمی‌خواهند هیچ امتیازی را مقابل تیم های سابق شان از دست بدهند.

* سپاهان - پیکان؛ جلالی به دنبال ثبت رکوردی جدید

تیم پیکان که در شش هفته گذشته مثل بنز حرکت کرد و همه حریفان خود را در خانه و خارج از خانه با شکست مواجه کرد، در هفته یازدهم در اصفهان به مصاف تیمی می‌رود که برای خروج از بحران ناچار به کسب پیروزی در این دیدار خانگی است.

پیکان حالا ۲۰ امتیاز بعد از پارس جم و پرسپولیس در رده سوم جدول قرار دارد و کسب سهیه آسیا مسئولان و مربیان این تیم را وسوسه می کند. بی‌تردید کار هر دو تیم برای پیروزی در این بازی سخت است. به خصوص کار سپاهان که با بحرانی خود ساخته در اصفهان مواجه شده و برای فرار از این بحران چاره‌ای جز پیروزی مقابل آماده ترین تیم این روزهای لیگ برتر ندارد.

شایعه‌ای که در اصفهان به گوش می‌رسد حکایت از اعمال تغییرات روی نیمکت تیم سپاهان در صورت شکست و یا حتی مساوی در این بازی را دارد تا مشخص شود این بازی برای کرانچار حساس و حیاتی است.

* استقلال - نفت؛ مملو از بحران داخلی و آسیایی

دو تیم استقلال و نفت که سرشار از بحران‌های داخلی و خارجی هستند به مصاف هم می‌روند تا برنده احتمالی این بازی به صورت موقت و تا حدودی از بحران فاصله بگیرد.

استقلال یک و نفت تهران چند بار در این فصل مربیان خود را تغییر داده‌اند تا بیشترین تغییرات نیمکت در این هفته به این بازی تعلق گیرد.

شفر سومین حضورش در لیگ برتر با استقلال را تجربه می کند و این در حالی است که هنوز با آبی پوشان در لیگ برتر به پیروزی و حتی به گل نرسیده است. این بازی برای او بسیار حائز اهمیت است. هواداران استقلال فعلا حامی شفر هستند اما مربی کهنه کار آلمانی بهتر از هرکسی می‌داند که این حمایت تاریخ انقضا دارد. حتما مشاوران شفر به او گفته‌اند که جانشین فردی در استقلال شده که همین هواداران در ابتدای ورودش عهد «حمایت تا قیامت» با او بسته بودند.

شفر می‌داند برای تداوم این حمایت باید گل بزند، امتیاز بگیرد و نتایج تیمش را رو به بهبود ببرد.

دیدار با نفت یک فرصت خوب و مغتنم برای شفر و آبی پوشان به حساب می‌آید تا در برابر یکی از بحران زده ترین تیم‌های این فصل تا طلسم گلنزنی و پیروز نشدن خود را بشکنند.

برنامه هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال

سه شنبه ۹ آبان ۹۶‏

* استقلال تهران – نفت تهران- ورزشگاه آزادی تهران- ساعت ۱۷:۴۵‏

داور: وحید کاظمی کمک‌ها: بابک داوری – مهدی الوندی داور چهارم: کمیل غلامی ناظر: زاهد بحرینی

* پدیده خراسان – فولاد خوزستان- ورزشگاه متعاقبأ اعلام می شود- ساعت ۱۴:۴۵‏

داور: جواد رحیم زاده کمک‌ها: هادی طوسی – امیرمحمد داودزاده داور چهارم: احمد موسوی ناظر: ایرج نظری

* تراکتورسازی تبریز – ذوب آهن- ورزشگاه یادگار امام تبریز- ساعت ۱۵:۳۰‏

داور: کوپال ناظمی کمک‌ها: تورج عیوض محمدی – محمدرضا مدیرروستا داور چهارم: سعاد وفاپیشه ناظر: ابراهیم میرزابیگی

* فولاد مبارکه سپاهان- پیکان تهران – ورزشگاه نقش جهان اصفهان - ساعت ۱۶:۴۵‏

داور: رضا عادل کمک‌ها: رضا سخندان – جعفر مهاجر داور چهارم: حسین زمانی ناظر: محمدرضا فلاح

* سایپا تهران – پرسپولیس- ورزشگاه تختی تهران- ساعت ۱۵‏

داور: محمدحسین زاهدی فرد کمک‌ها: سعید قاسمی – سجاد طوری داور چهارم: علی بای ناظر: حسین عسگری

پنجشنبه ۱۱ آبان ۹۶‏

* پارس جنوبی جم - سپیدرود - ورزشگاه تختی جم بوشهر- ساعت ۱۵:۳۰‏

داور: علی صفایی کمک‌ها: علی میرزابیگی – مهدی شفیعی داور چهارم: پیمان فرخی مهر ناظر: عبود سنگاشکن

* استقلال خوزستان – سیاه جامگان- ورزشگاه غدیراهواز- ساعت ۱۷‏

داور: سعید رحیمی مقدم کمک‌ها: رحیم شاهین – یعقوب حجتی داور چهارم: جواد محمدی ناظر: ابوطالب طاهریان

جمعه ۱۲ آبان ۹۶‏

* صنعت نفت آبادان- گسترش فولاد تبریز – ورزشگاه تختی آبادان - ساعت ۱۷‏

داور: مهدی مرجان زاده کمک‌ها: جلیل شعرانی – فرهاد مروجی داور چهارم: احمد محمدی ناظر: بهرام مهرپیما