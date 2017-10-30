تخلف دو کاندیدای بوکس در کردستان فاجعه است/ وزیر به داد بوکس برسد

نادر نادری زاده مربی سابق تیم ملی بوکس نوجوانان و مربی تیم کرمانشاه در قهرمانی کشور بزرگسالان در خصوص حواشی و تخلفات این رقابتها گفت: متاسفانه شاهد تخلف های بیشماری در مسابقات قهرمانی کشور امسال هستیم. نمونه آن مبارزه بوکسور کردستانی با سیبیل پرپشت در این مسابقات است. نمی دانم آقای داوری سرپرست فدراسیون به چه علتی به کمیته اجرایی دستور داده اند که به این موضوع ایراد نگیرد. داوری قوانین آیبا را نمی داند و برای خودش مجوز می دهد و ادعای رئیس شدن هم دارد. آیا یک رئیس فدراسیون می تواند به قوانین فدراسیون جهانی پشت کند؟

وی افزود: دو بوکسور کردستان در یک وزن به دستور و اصرار آقای داوری در مسابقات شرکت می کند. وزارت ورزش و جوانان باید پیگیر این موضوع باشد. مگر می شود یک کارمند و کارشناس وزارتخانه به این شکل قوانین را زیر پا بگذارد آن هم در دولتی که احترام به قانون رکن اصلی است. اگر این آقا قانون را نمی داند که هیچ اما اگر می داند و چنین دستوراتی می دهد تخلف محرز دارد و بعید می دانم با این شرایط حتی بتوانند به وی احراز صلاحیت بدهند چرا که همه چیز بر مبنای قانون مداری است.

نادری زاده با اشاره به تخلفات تیم سیستان و بلوچستان عنوان کرد: استان سیستان و بلوچستان بوکسوری به نام شولی بر دارد که امسال به نام دانیال شه بخش در مسابقات شرکت کرده است و در اردو هم تیمی هایش او را به نام دیگری صدا می زنند. ثوری رئیس اداره کل ورزش این استان که به صورت مستقیم روی بوکس استان نظارت دارد مدام دم از قانون می زند ولی سالی نبوده است که تیم سیستان و بلوچستان تخلفی در مسابقات نداشته باشد. سال گذشته این تیم بوکسور ۶۹کیلوگرم داشت که بدون حضور در وزن کشی در جمع ۶۰ کیلوها قرار گرفت. فردی که اینطور تخلف می کند اگر در راس فدراسیون قرار بگیرد چه خواهد کرد؟ تخلف این افراد فاجعه است و وزیر ورزش به داد بوکس برسد.

مربی تیم بوکس کرمانشاه در قهرمانی کشور تصریح کرد: خواهش می کنم صدای ما را به گوش وزیر ورزش و جوانان برسانید. آقای وزیر شما مورد اطمینان همه جامعه ورزش هستید و از شما خواهش می کنیم به کاندیداهایی که این طور آشکارانه تخلف می کنند حتی مجوز شرکت در انتخابات یک فدراسیون را ندهید. اگر این افراد رئیس شوند این تخلفات را در ابعاد بزرگتر انجام می دهند.

وی در خصوص انتخابات پیش روی فدراسیون خاطرنشان کرد: برای هرکس که رئیس می شود آرزوی موفقیت می کنم. جامعه بوکس فردی را می خواهد که هم مدیریت بلد باشد و هم بوکس بداند. ما فرد ناآگاه و قانون شکن نمی خواهیم و مطمئن باشید اجازه نخواهیم داد چنین افرادی رئیس فدراسیون شوند. ما برای رسیدن بوکس به همینجا کلی زحمت کشیده ایم و نمی گذاریم عده ای تمام رنج و تلاشمان را به باد بدهند.