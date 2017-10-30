به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به تمایل مسئولان باشگاه سینا صنعت ایذه جهت میزبانی جام باشگاه های جهان در شهرکرد مرکز استان چهارمحال و بختیاری، فدراسیون کشتی پس از بررسی میدانی این شهر توسط تیم اجرایی خود و ارزیابی سالن و امکانات اقامتی در مورد میزبانی این شهر تصمیم گیری می‌کند.

فدراسیون کشتی امیدوار است با توجه به برنامه های این فدراسیون در اختصاص میزبانی به مناطق مختلف کشور در صورت مثبت بودن ارزیابی صورت گرفته و پس از انعقاد تفاهم نامه همکاری میزبانی شهرکرد میسر شود.

چهارمین دوره رقابت های کشتی فرنگی جام باشگاه های جهان روزهای ۲۳ و ۲۴ آذرماه به میزبانی ایران برگزار خواهد شد.